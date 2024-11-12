Децентралізація енергосистеми в Харкові йде за планом – Мінрозвитку
Харків є яскравим прикладом децентралізації енергосистеми, заявив в етері нацмарафону заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко.
“Харків – це яскравий приклад децентралізації, вона відбулась ще навесні цього року. На підставі схеми визначена потреба в кількості та потужності енергетичного обладнання. Проведено плідну співпрацю з міжнародними партнерами. І сьогодні місто у плановому режимі здійснює імплементацію заходів з розподіленої генерації“, – сказав Ткаченко.
Він констатував, що основні зусилля зосереджені на прифронтових регіонах, де ситуація найскладніша через постійні обстріли, — на забезпеченні цих територій резервним обладнанням.
Загалом, за словами Ткаченка, зараз ситуація з опаленням будинків українців стабільна та контрольована.
“Ми готувалися завчасно до початку опалювального сезону, тому станом на зараз запущено вже 99,2% котелень… Але, дійсно, ми маємо об’єкти, які не підключені. І це пов’язано з тим, що вони можуть знаходитись у прифронтових регіонах та не використовуватись. Наприклад, школи, які зараз на дистанційному навчанні. Маємо також об’єкти, де вмикати опалення недоцільно через військові дії“, – пояснив заступник міністра.
Читайте також: Шмигаль про зиму: зосередилися на Харкові, бо там знищили всі ТЕЦ
Нагадаємо, на початку серпня мер Ігор Терехов повідомляв, що були змонтовані 53 зі 141 необхідної одиниці енергетичного обладнання. Усю кількість планували встановити не до початку опалювального сезону, а до кінця цього року. Система альтернативного виробництва енергії, яку створюють у Харкові, — не тимчасове рішення, вона залишиться назавжди, сказав Терехов.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: децентрализация, отопительный сезон, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Децентралізація енергосистеми в Харкові йде за планом – Мінрозвитку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 20:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків є яскравим прикладом децентралізації енергосистеми, заявив в етері нацмарафону заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко.".