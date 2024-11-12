Децентралізація енергосистеми в Харкові йде за планом – Мінрозвитку

Харків є яскравим прикладом децентралізації енергосистеми, заявив в етері нацмарафону заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко.

“Харків – це яскравий приклад децентралізації, вона відбулась ще навесні цього року. На підставі схеми визначена потреба в кількості та потужності енергетичного обладнання. Проведено плідну співпрацю з міжнародними партнерами. І сьогодні місто у плановому режимі здійснює імплементацію заходів з розподіленої генерації“, – сказав Ткаченко.

Він констатував, що основні зусилля зосереджені на прифронтових регіонах, де ситуація найскладніша через постійні обстріли, — на забезпеченні цих територій резервним обладнанням.

Загалом, за словами Ткаченка, зараз ситуація з опаленням будинків українців стабільна та контрольована.

“Ми готувалися завчасно до початку опалювального сезону, тому станом на зараз запущено вже 99,2% котелень… Але, дійсно, ми маємо об’єкти, які не підключені. І це пов’язано з тим, що вони можуть знаходитись у прифронтових регіонах та не використовуватись. Наприклад, школи, які зараз на дистанційному навчанні. Маємо також об’єкти, де вмикати опалення недоцільно через військові дії“, – пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, на початку серпня мер Ігор Терехов повідомляв, що були змонтовані 53 зі 141 необхідної одиниці енергетичного обладнання. Усю кількість планували встановити не до початку опалювального сезону, а до кінця цього року. Система альтернативного виробництва енергії, яку створюють у Харкові, — не тимчасове рішення, вона залишиться назавжди, сказав Терехов.