Терехов у Стразбурзі: мер Харкова розповів, що врятувало Україну

Суспільство 20:52   31.03.2026
Оксана Якушко
Мер Харкова Ігор Терехов 31 березня взяв участь у роботі Конгресу місцевої та регіональної влади Ради Європи у Страсбурзі, повідомляє Харківська міськрада.

Терехов у своєму виступі на засіданні Палати регіонів наголосив на ключовій ролі реформи децентралізації для розвитку громад і стійкості країни в умовах війни.

«Фактично децентралізація врятувала Україну в лютому 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення рф. Тоді місцеве самоврядування вистояло. Мери не чекали наказів. Вони діяли. Так, ми й до сьогодні займаємося відбудовою, ремонтами, новим будівництвом. Звісно, що в нинішніх умовах робити це без підтримки держави та партнерів було б неможливо, але все одно певна фінансова автономія дозволяє робити набагато більше», – зазначив Ігор Терехов.

За словами Харківського міського голови, передача повноважень і ресурсів на місця дозволила громадам швидко реагувати на виклики, підтримувати життєдіяльність міст і працювати над відновленням навіть під обстрілами.

Водночас Ігор Терехов підкреслив, що реформа децентралізації ще не завершена і потребує подальшого розвитку.

  Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 20:52;

