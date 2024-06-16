Пів мільярда гривень виділяє Норвегія на відновлення енергетики Харківщини

120 мільйонів крон (456 мільйонів гривень) виділяє уряд Норвегії на ремонти енергоінфраструктури, що забезпечує електропостачання Харківщини, яка особливо постраждала від російських атак цієї весни.

Вказана сума буде спрямована через Програму розвитку ООН (ПРООН), повідомляється на сайті уряду Норвегії.

«Це фінансування допоможе, зокрема, забезпечити стабільне електропостачання пологових відділень та операційних залів семи лікарень Харківської області. У деяких випадках доступ до електрики може означати різницю між життям та смертю», – заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

«Сьогодні з’явилися повідомлення про те, що харків’янам необхідно обмежити використання електроенергії у нічний час, навіть у найтепліший місяць року. Тільки уявіть, як буде, коли настане зима. Зими в Україні холодні та суворі, і людям вкрай важливо мати доступ до адекватного електропостачання та опалення», — сказав міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Загалом Норвегія надасть Україні на відновлення критичної енергоінфраструктури 1,1 мільярда крон (4,2 мільярда гривень).

Раніше мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми.

20 квітня у Харкові делегації дипломатів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представникам ООН презентували план щодо відновлення теплової інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання міста. До партнерів звернулися по допомогу, щоб їхні країни за можливості передали енергетичне обладнання. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв 9 травня, що Харківській області необхідно близько 60 модульних твердопаливних котелень, а також понад 70 газових та 70 когенераційних установок.

Терехов 11 червня у Берліні взяв участь у конференції з відновлення України. Низка заходів та зустрічей була присвячена підготовці Харкова до опалювального сезону. Світовий банк зокрема виділив грант у розмірі 47 мільйонів євро, а Європейський банк реконструкції та розвитку – кредит у 25 мільйонів євро. Чотири когенераційні установки, що виробляють електроенергію та тепло, пообіцяла надати місту Німеччина та ще дві – Чехія.