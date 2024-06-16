Главные новости Харькова 16 июня: как прошла ночь

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

7:23

Воздушная тревога в Харьковской области за ночь объявлялась один раз

Она длилась с 01:13 до 01:34. Командование воздушных сил ВСУ предупреждало о ракетной опасности для восточных и южных областей.

О взрывах в Харькове не сообщалось. Тревога продолжает действовать в Липецкой и Волчанской громадах.