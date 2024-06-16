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Главные новости Харькова 16 июня: как прошла ночь

Общество 07:25   16.06.2024
Елена Нагорная
Главные новости Харькова 16 июня: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

7:23

Воздушная тревога в Харьковской области за ночь объявлялась один раз

Она длилась с 01:13 до 01:34. Командование воздушных сил ВСУ предупреждало о ракетной опасности для восточных и южных областей.

О взрывах в Харькове не сообщалось. Тревога продолжает действовать в Липецкой и Волчанской громадах.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 07:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".