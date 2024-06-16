Главные новости Харькова 16 июня: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
7:23
Воздушная тревога в Харьковской области за ночь объявлялась один раз
Она длилась с 01:13 до 01:34. Командование воздушных сил ВСУ предупреждало о ракетной опасности для восточных и южных областей.
О взрывах в Харькове не сообщалось. Тревога продолжает действовать в Липецкой и Волчанской громадах.
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- Категории: Общество, Происшествия; Теги: генштаб, новости, ночь, тревога, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 07:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".