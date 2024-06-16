По Харьковщине накануне били из минометов и РСЗО: пострадал мужчина (фото)
Один человек пострадал в результате обстрелов Харьковщины в течение минувших суток, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
В селе Куриловка Купянского района в 10:00 в результате вражеского обстрела из РСЗО был травмирован гражданский мужчина и повреждены частные домовладения.
Также в 10:00 в селе Богуславка Боровской громады в ходе кассетного обстрела из РСЗО был поврежден частный автомобиль.
В селе Петропавловка Купянского района в 15:00 в результате минометного обстрела полностью разрушен частный дом.
По факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ) открыли уголовные производства.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: богуславка, куриловка, обстрелы, Петропавловка, полиция, тимошко, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 09:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек пострадал в результате обстрелов Харьковщины в течение минувших суток".