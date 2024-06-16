По Харьковщине накануне били из минометов и РСЗО: пострадал мужчина (фото)

Один человек пострадал в результате обстрелов Харьковщины в течение минувших суток, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

В селе Куриловка Купянского района в 10:00 в результате вражеского обстрела из РСЗО был травмирован гражданский мужчина и повреждены частные домовладения.

Также в 10:00 в селе Богуславка Боровской громады в ходе кассетного обстрела из РСЗО был поврежден частный автомобиль.

В селе Петропавловка Купянского района в 15:00 в результате минометного обстрела полностью разрушен частный дом.

По факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ) открыли уголовные производства.