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По Харьковщине накануне били из минометов и РСЗО: пострадал мужчина (фото)

Происшествия 09:59   16.06.2024
Елена Нагорная
По Харьковщине накануне били из минометов и РСЗО: пострадал мужчина (фото)

Один человек пострадал в результате обстрелов Харьковщины в течение минувших суток, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

В селе Куриловка Купянского района в 10:00 в результате вражеского обстрела из РСЗО был травмирован гражданский мужчина и повреждены частные домовладения.

Также в 10:00 в селе Богуславка Боровской громады в ходе кассетного обстрела из РСЗО был поврежден частный автомобиль.

В селе Петропавловка Купянского района в 15:00 в результате минометного обстрела полностью разрушен частный дом.

По факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ) открыли уголовные производства.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 09:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек пострадал в результате обстрелов Харьковщины в течение минувших суток".