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Возле Волчанска подбили технику, которой враг обустраивал окопы — DeepState

Происшествия 09:09   16.06.2024
Елена Нагорная
Возле Волчанска подбили технику, которой враг обустраивал окопы — DeepState

Силы обороны поразили российскую технику, которая обустраивала окопы возле Волчанска Харьковской области.

Об этом пишет аналитический проект DeepState. По его данным, три единицы вражеской техники были поражены в ночи на 10, 13 и 14 июня, но может быть незначительная погрешность в датах.

«Враг продолжает обустройство окопов возле Волчанска, но платит за это техникой. В этот раз машины работали в 4 км от ЛБС. Выезжают только ночью в определенные часы, но продолжают копать», — информируют аналитики.

Ранее DeepState сообщал, что военные РФ возводят инженерно-фортификационные сооружения в 2,7 км к северо-востоку от Волчанска.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 09:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны поразили российскую технику, которая обустраивала окопы возле Волчанска Харьковской области".