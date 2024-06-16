Возле Волчанска подбили технику, которой враг обустраивал окопы — DeepState
Силы обороны поразили российскую технику, которая обустраивала окопы возле Волчанска Харьковской области.
Об этом пишет аналитический проект DeepState. По его данным, три единицы вражеской техники были поражены в ночи на 10, 13 и 14 июня, но может быть незначительная погрешность в датах.
«Враг продолжает обустройство окопов возле Волчанска, но платит за это техникой. В этот раз машины работали в 4 км от ЛБС. Выезжают только ночью в определенные часы, но продолжают копать», — информируют аналитики.
Ранее DeepState сообщал, что военные РФ возводят инженерно-фортификационные сооружения в 2,7 км к северо-востоку от Волчанска.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: DeepState, волчанск, окопы;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 09:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны поразили российскую технику, которая обустраивала окопы возле Волчанска Харьковской области".