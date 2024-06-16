Возле Волчанска подбили технику, которой враг обустраивал окопы — DeepState

Силы обороны поразили российскую технику, которая обустраивала окопы возле Волчанска Харьковской области.

Об этом пишет аналитический проект DeepState. По его данным, три единицы вражеской техники были поражены в ночи на 10, 13 и 14 июня, но может быть незначительная погрешность в датах.

«Враг продолжает обустройство окопов возле Волчанска, но платит за это техникой. В этот раз машины работали в 4 км от ЛБС. Выезжают только ночью в определенные часы, но продолжают копать», — информируют аналитики.

Ранее DeepState сообщал, что военные РФ возводят инженерно-фортификационные сооружения в 2,7 км к северо-востоку от Волчанска.