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Біля Вовчанська підбили техніку, якою ворог облаштовував окопи – DeepState

Події 09:09   16.06.2024
Олена Нагорна
Біля Вовчанська підбили техніку, якою ворог облаштовував окопи – DeepState

Сили оборони уразили російську техніку, яка облаштовувала окопи біля Вовчанська Харківської області.

Про це пише аналітичний проєкт DeepState. За його даними, три одиниці ворожої техніки були уражені в ночі проти 10, 13 і 14 червня, але може бути незначна похибка в датах.

Ворог продовжує облаштування окопів біля Вовчанська, але платить за це технікою. Цього разу машини працювали в 4 км від ЛБЗ. Виїжджають тільки вночі в певні години, але продовжують копати“, — інформують аналітики.

Раніше DeepState повідомляв, що військові РФ зводять інженерно-фортифікаційні споруди за 2,7 км на північний схід від Вовчанська.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 09:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони уразили російську техніку, яка облаштовувала окопи біля Вовчанська Харківської області".