Біля Вовчанська підбили техніку, якою ворог облаштовував окопи – DeepState
Сили оборони уразили російську техніку, яка облаштовувала окопи біля Вовчанська Харківської області.
Про це пише аналітичний проєкт DeepState. За його даними, три одиниці ворожої техніки були уражені в ночі проти 10, 13 і 14 червня, але може бути незначна похибка в датах.
“Ворог продовжує облаштування окопів біля Вовчанська, але платить за це технікою. Цього разу машини працювали в 4 км від ЛБЗ. Виїжджають тільки вночі в певні години, але продовжують копати“, — інформують аналітики.
Раніше DeepState повідомляв, що військові РФ зводять інженерно-фортифікаційні споруди за 2,7 км на північний схід від Вовчанська.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: DeepState, вовчанськ, окопы;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 09:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони уразили російську техніку, яка облаштовувала окопи біля Вовчанська Харківської області".