Біля Вовчанська підбили техніку, якою ворог облаштовував окопи – DeepState

Сили оборони уразили російську техніку, яка облаштовувала окопи біля Вовчанська Харківської області.

Про це пише аналітичний проєкт DeepState. За його даними, три одиниці ворожої техніки були уражені в ночі проти 10, 13 і 14 червня, але може бути незначна похибка в датах.

“Ворог продовжує облаштування окопів біля Вовчанська, але платить за це технікою. Цього разу машини працювали в 4 км від ЛБЗ. Виїжджають тільки вночі в певні години, але продовжують копати“, — інформують аналітики.

Раніше DeepState повідомляв, що військові РФ зводять інженерно-фортифікаційні споруди за 2,7 км на північний схід від Вовчанська.