В Харькове обвалилась стена здания: один человек погиб, еще один пострадал

Происшествие случилось около 14:00 15 июня в Холодногорском районе Харькова.

Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, стена трехэтажного здания, которое не эксплуатировалось, обвалилась во время плановых демонтажных работ. Погиб 35-летний мужчина, еще один человек пострадал.