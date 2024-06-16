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В Харькове обвалилась стена здания: один человек погиб, еще один пострадал

Происшествия 08:39   16.06.2024
Елена Нагорная
В Харькове обвалилась стена здания: один человек погиб, еще один пострадал

Происшествие случилось около 14:00 15 июня в Холодногорском районе Харькова.

Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, стена трехэтажного здания, которое не эксплуатировалось, обвалилась во время плановых демонтажных работ. Погиб 35-летний мужчина, еще один человек пострадал.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 08:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Происшествие случилось около 14:00 15 июня в Холодногорском районе Харькова.".