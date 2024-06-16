В Харькове обвалилась стена здания: один человек погиб, еще один пострадал
Происшествие случилось около 14:00 15 июня в Холодногорском районе Харькова.
Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, стена трехэтажного здания, которое не эксплуатировалось, обвалилась во время плановых демонтажных работ. Погиб 35-летний мужчина, еще один человек пострадал.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обвалилась, Стена, Харьков, Холодногорский район;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 08:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Происшествие случилось около 14:00 15 июня в Холодногорском районе Харькова.".