У Харкові обвалилася стіна будівлі: одна людина загинула, ще одна постраждала
Подія сталася близько 14:00 15 червня у Холодногірському районі Харкова.
Як повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області, стіна триповерхової будівлі, яка не експлуатувалася, обвалилася під час планових демонтажних робіт. Загинув 35-річний чоловік, ще один чоловік постраждав.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 08:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подія сталася близько 14:00 15 червня у Холодногірському районі Харкова.".