Live
  • Нд 16.06.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 40.69
  • EUR 43.89

У Харкові обвалилася стіна будівлі: одна людина загинула, ще одна постраждала

Події 08:39   16.06.2024
Олена Нагорна
У Харкові обвалилася стіна будівлі: одна людина загинула, ще одна постраждала

Подія сталася близько 14:00 15 червня у Холодногірському районі Харкова.

Як повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області, стіна триповерхової будівлі, яка не експлуатувалася, обвалилася під час планових демонтажних робіт. Загинув 35-річний чоловік, ще один чоловік постраждав.

Читайте також: Військові мають «певні системи захисту» – прокуратура про пуски КАБ на Харків

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 16 червня: як минула ніч
Головні новини Харкова 16 червня: як минула ніч
16.06.2024, 07:25
Біля Вовчанська підбили техніку, якою ворог облаштовував окопи – DeepState
Біля Вовчанська підбили техніку, якою ворог облаштовував окопи – DeepState
16.06.2024, 09:09
Сьогодні 16 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 червня: яке свято та день в історії
16.06.2024, 06:00
У Харкові обвалилася стіна будівлі: одна людина загинула, ще одна постраждала
У Харкові обвалилася стіна будівлі: одна людина загинула, ще одна постраждала
16.06.2024, 08:39
ISW проаналізував інформацію, що “окупанти потрапили в оточення у Вовчанську”
ISW проаналізував інформацію, що “окупанти потрапили в оточення у Вовчанську”
16.06.2024, 08:20
Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини
Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини
14.06.2024, 08:16

Новини за темою:

09:37
Чотири пожежі виникли на Харківщині через обстріли
08:36
Вночі росіяни завдали авіаударів по Харківщині – ДСНС про наслідки (фото)
13:55
У замінованому лісі на Харківщині загасили масштабну пожежу (відео)
10:57
Дворічна дитина потонула в басейні на Харківщині
10:42
Загинула, спалюючи сухостій: на Харківщині чергова трагедія з паліями

Ви читали новину: «У Харкові обвалилася стіна будівлі: одна людина загинула, ще одна постраждала»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 08:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подія сталася близько 14:00 15 червня у Холодногірському районі Харкова.".