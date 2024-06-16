У Харкові обвалилася стіна будівлі: одна людина загинула, ще одна постраждала

Подія сталася близько 14:00 15 червня у Холодногірському районі Харкова.

Як повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області, стіна триповерхової будівлі, яка не експлуатувалася, обвалилася під час планових демонтажних робіт. Загинув 35-річний чоловік, ще один чоловік постраждав.