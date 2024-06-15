Військові мають «певні системи захисту» – прокуратура про пуски КАБ на Харків
У Харкові близько 10 днів стало «набагато тихіше», повідомив в етері нацмарафону речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
«Це пов’язано із тим, що зараз українські військові мають певні системи для захисту Харкова, які не дають можливість російським літакам здійснювати запуски авіаційних боєприпасів, тих же КАБів по місту Харків», – зазначив Чубенко.
За його словами, зараз російські пілоти бояться наближатися до тих пускових рубежів, з яких вони здійснювали до цього запуски. Окупантам доводиться віддалятися вглиб РФ для здійснення таких пусків, і через це боєприпас не влучає, як раніше, аж до центру міста.
«Тобто, зараз ті КАБи, а якщо конкретно боєприпаси УМПБ Д-30, влучають або на околицях міста, або в передмісті, не долітаючи до самого міста. Це пов’язано з тим, що за своєю дальністю, 80 – 100 км з місця запуску, він не може долетіти до центральної частини, як раніше завдавали ударів окупанти», – додав Чубенко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: військові, защита, КАБ, прокуратура, пуски, Харків, чубенко;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 21:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 10 днів стало «набагато тихіше», повідомив в етері нацмарафону речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.".