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Есть «определенные системы защиты» — прокуратура о пусках КАБ на Харьков

Общество 21:38   15.06.2024
Виктория Яковенко
Есть «определенные системы защиты» — прокуратура о пусках КАБ на Харьков

В Харькове около 10 дней стало «намного тише», сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Это связано с тем, что сейчас у украинских военных есть определенные системы для защиты Харькова, которые не дают возможность российским самолетам осуществлять запуски авиационных боеприпасов, тех же КАБов по городу Харьков», — отметил Чубенко.

По его словам, сейчас российские пилоты боятся приближаться к тем пусковым рубежам, из которых они совершали до этого запуски. Оккупантам приходится отдаляться вглубь РФ для осуществления таких пусков, и поэтому боеприпас не попадает, как раньше, аж до центра города.

«То есть сейчас те КАБы, а если конкретно боеприпасы УМПБ Д-30, попадают либо в окрестностях города, либо в пригороде, не долетая до самого города. Это связано с тем, что по своей дальности, 80 — 100 км с места запуска, он не может долететь до центральной части, как раньше наносили удары оккупанты», — добавил Чубенко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 21:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 10 дней стало «намного тише», сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.".