Есть «определенные системы защиты» — прокуратура о пусках КАБ на Харьков
В Харькове около 10 дней стало «намного тише», сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
«Это связано с тем, что сейчас у украинских военных есть определенные системы для защиты Харькова, которые не дают возможность российским самолетам осуществлять запуски авиационных боеприпасов, тех же КАБов по городу Харьков», — отметил Чубенко.
По его словам, сейчас российские пилоты боятся приближаться к тем пусковым рубежам, из которых они совершали до этого запуски. Оккупантам приходится отдаляться вглубь РФ для осуществления таких пусков, и поэтому боеприпас не попадает, как раньше, аж до центра города.
«То есть сейчас те КАБы, а если конкретно боеприпасы УМПБ Д-30, попадают либо в окрестностях города, либо в пригороде, не долетая до самого города. Это связано с тем, что по своей дальности, 80 — 100 км с места запуска, он не может долететь до центральной части, как раньше наносили удары оккупанты», — добавил Чубенко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: військові, военные, защита, КАБ, прокуратура, пуски, Харьков, чубенко;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 21:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 10 дней стало «намного тише», сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.".