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На окружной Харькова загорелась фура, перевозившая газ (фото)

Происшествия 15:02   16.06.2024
Елена Нагорная
На окружной Харькова загорелась фура, перевозившая газ (фото)

Во время движения грузового автомобиля возник огонь в кабине. Пожарным удалось предотвратить его распространение на цистерну с газом.

Сообщение о пожаре поступило в 13:10. Происшествие случилось на окружной дороге Харькова, недалеко от поворота на санаторий «Роща», сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда чрезвычайники прибыли на место, огнем была охвачена кабина фуры. В 14:10 пожар ликвидировали, его причина устанавливается. Пострадавших нет.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 15:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время движения грузового автомобиля возник огонь в кабине. Пожарным удалось предотвратить его распространение на цистерну с газом.".