На окружной Харькова загорелась фура, перевозившая газ (фото)
Во время движения грузового автомобиля возник огонь в кабине. Пожарным удалось предотвратить его распространение на цистерну с газом.
Сообщение о пожаре поступило в 13:10. Происшествие случилось на окружной дороге Харькова, недалеко от поворота на санаторий «Роща», сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Когда чрезвычайники прибыли на место, огнем была охвачена кабина фуры. В 14:10 пожар ликвидировали, его причина устанавливается. Пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: газ, грузовик, ГСЧС, пожары, фура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 15:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время движения грузового автомобиля возник огонь в кабине. Пожарным удалось предотвратить его распространение на цистерну с газом.".