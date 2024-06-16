На окружной Харькова загорелась фура, перевозившая газ (фото)

Во время движения грузового автомобиля возник огонь в кабине. Пожарным удалось предотвратить его распространение на цистерну с газом.

Сообщение о пожаре поступило в 13:10. Происшествие случилось на окружной дороге Харькова, недалеко от поворота на санаторий «Роща», сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда чрезвычайники прибыли на место, огнем была охвачена кабина фуры. В 14:10 пожар ликвидировали, его причина устанавливается. Пострадавших нет.