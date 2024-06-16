На окружній Харкова загорілася фура, що перевозила газ (фото)
У кабіні вантажного автомобіля зайнялося під час руху. Пожежникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню на цистерну з газом.
Повідомлення про пожежу надійшло о 13:10. Подія сталася на Харківській окружній дорозі, неподалік повороту на санаторій “Роща”, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Коли надзвичайники прибули на місце, вогнем була охоплена кабіна фури. О 14:10 пожежу ліквідували, її причину встановлюють. Постраждалих немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: газ, грузовик, ГСЧС, пожежа, фура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 15:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У кабіні вантажного автомобіля зайнялося під час руху. Пожежникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню на цистерну з газом".