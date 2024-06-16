У Харкові горіла п’ятиповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців

Побутова пожежа, не викликана російськими обстрілами, сталася під ранок 16 червня у п’ятиповерхівці на вулиці Гвардійців-Широнінців.

Близько 03:50 сталося займання у квартирі на п’ятому поверсі. Пожежники евакуювали двох мешканців квартири навпроти, яким загрожувало сильне задимлення, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, її повністю загасили о 05:18. Причина встановлюється.