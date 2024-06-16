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У Харкові горіла п’ятиповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців

Події 09:27   16.06.2024
Олена Нагорна
У Харкові горіла п’ятиповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців

Побутова пожежа, не викликана російськими обстрілами, сталася під ранок 16 червня у п’ятиповерхівці на вулиці Гвардійців-Широнінців.

Близько 03:50 сталося займання у квартирі на п’ятому поверсі. Пожежники евакуювали двох мешканців квартири навпроти, яким загрожувало сильне задимлення, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, її повністю загасили о 05:18. Причина встановлюється.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 09:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Побутова пожежа, не викликана російськими обстрілами, сталася під ранок 16 червня у п’ятиповерхівці на вулиці Гвардійців-Широнінців".