В Харькове горела пятиэтажка: спасатели эвакуировали жильцов

Бытовой пожар, не вызванный российскими обстрелами, произошел под утро 16 июня в пятиэтажке на улице Гвардейцев Широнинцев.

Около 03:50 произошло возгорание в квартире на пятом этаже. Пожарные эвакуировали двух жильцов квартиры напротив, которым угрожало сильное задымление, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров, его полностью потушили в 05:18. Причина устанавливается.