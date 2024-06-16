В Харькове горела пятиэтажка: спасатели эвакуировали жильцов
Бытовой пожар, не вызванный российскими обстрелами, произошел под утро 16 июня в пятиэтажке на улице Гвардейцев Широнинцев.
Около 03:50 произошло возгорание в квартире на пятом этаже. Пожарные эвакуировали двух жильцов квартиры напротив, которым угрожало сильное задымление, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров, его полностью потушили в 05:18. Причина устанавливается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Гвардейцев Широнинцев, ГСЧС, пожары, пятиэтажка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 09:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бытовой пожар, не вызванный российскими обстрелами, произошел под утро 16 июня в пятиэтажке на улице Гвардейцев Широнинцев".