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В Харькове горела пятиэтажка: спасатели эвакуировали жильцов

Происшествия 09:27   16.06.2024
Елена Нагорная
В Харькове горела пятиэтажка: спасатели эвакуировали жильцов

Бытовой пожар, не вызванный российскими обстрелами, произошел под утро 16 июня в пятиэтажке на улице Гвардейцев Широнинцев.

Около 03:50 произошло возгорание в квартире на пятом этаже. Пожарные эвакуировали двух жильцов квартиры напротив, которым угрожало сильное задымление, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров, его полностью потушили в 05:18. Причина устанавливается.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 09:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бытовой пожар, не вызванный российскими обстрелами, произошел под утро 16 июня в пятиэтажке на улице Гвардейцев Широнинцев".