Враг пытается пробиться вперед — командир ВСУ об Агрегатном заводе в Волчанске
В Волчанске противник пытается контратаковать, чтобы приблизиться к реке Волчья, а на Липцевском направлении — хочет выйти на высоты, чтобы обеспечить ближний тыл и иметь перспективу продвижения на Харьков.
Об этом рассказал в эфире нацмарафона Назарий Кишак, командир сводного подразделения 153-й бригады ВСУ.
В районе Агрегатного завода в Волчанске, констатировал он, у оккупантов существенно затруднена логистика, что улучшает условия для дальнейшей боевой работы защитников.
«Я коротко скажу об Агрегатном заводе. Там сейчас противник пытается контратаковать и пробиться вперед. Происходят встречные уличные бои. Но Силы обороны пытаются врага полностью остановить и сделать все для того, чтобы он не продвигался вперед. Враг пытается улучшить свое положение перед рекой Волчья, но ВСУ связали ему руки и не позволяют выйти к самой реке… Они не возьмут и не перейдут реку, потому что Силы обороны уже имеют свой план, командиры батальонов четко выполняют поставленные задачи как главкома, так и высшего командования. Все продумано, есть стратегия и боеприпасы», — отметил военный.
На Липцевском направлении, также рассказал он, враг наносит удары КАБами, из РСЗО, САУ и минометов.
«Противник хочет стирать каждый метр нашей украинской земли. И в районе Липцев пытается вернуть утраченные позиции. Он хорошо понимает, что сейчас находится в неудобном положении, потому что Силы обороны держат под огневым контролем его логистику и обеспечение. Они пытаются сейчас выйти на высоты в Липцах, чтобы обеспечить свой ближний тыл и иметь перспективу в продвижении на Харьков», — сообщил защитник.
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Напомним, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что до двух сотен военных РФ (включая раненых и мертвых) находятся на Агрегатном заводе в Волчанске. Они были вынуждены засесть на территории предприятия после неудачной попытки форсировать реку Волчья вдоль улицы Металлиста, нарвавшись на плотный огонь Сил обороны.
Американский Институт изучения войны (ISW) не подтвердил, что украинские силы окружили до 400 российских военных и взяли в плен десятки оккупантов в Волчанске.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: агрегатный завод, волчанск, липцы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 19:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске противник пытается контратаковать, чтобы приблизиться к реке Волчья, а на Липцевском направлении — хочет выйти на высоты, чтобы обеспечить ближний тыл и иметь перспективу продвижения на Харьков".