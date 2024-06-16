Противник намагається пробитися вперед – ЗСУ про Агрегатний завод у Вовчанську

У Вовчанську супротивник намагається контратакувати, щоб наблизитися до річки Вовча, а на Липцівському напрямку хоче вийти на висоти, щоб забезпечити ближній тил і мати перспективу просування на Харків.

Про це розповів в етері нацмарафону Назарій Кішак, командир зведеного підрозділу 153-ї бригади ЗСУ.

У районі Агрегатного заводу у Вовчанську, констатував він, в окупантів суттєво ускладнена логістика, що покращує умови для подальшої бойової роботи захисників.

“Я коротко скажу про Агрегатний завод. Там зараз противник намагається контратакувати та пробитися вперед. Відбуваються зустрічні вуличні бої. Але Сили оборони намагаються ворога зараз повністю зупинити та зробити все для того, щоб він не просувався вперед. Ворог намагається покращити своє положення перед річкою Вовча, але ЗСУ зв’язали їм руки та не дозволяють вийти до самої річки… Вони не візьмуть і не перейдуть річку, тому що Сили оборони вже мають свій план, командири батальйонів чітко виконують поставлені задачі як головкома, так і вищого командування. Усе продумано, є стратегія та боєприпаси“, – зазначив військовий.

На Липцівському напрямку, також розповів він, ворог завдає ударів КАБами, з РСЗВ, САУ та мінометів.

“Противник хоче стирати кожен метр нашої української землі. І в районі Липців намагається повернути втрачені позиції. Він добре розуміє, що зараз знаходиться в незручному положенні, тому що Сили оборони тримають під вогневим контролем його логістику і забезпечення. Вони намагаються зараз вийти на висоти у Липцях, щоб забезпечити свій ближній тил та мати перспективу у просуванні на Харків“, – повідомив захисник.

Нагадаємо, військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що до двох сотень військових РФ (включно з пораненими та мертвими) перебувають на Агрегатному заводі у Вовчанську. Вони були змушені засісти на території підприємства після невдалої спроби форсувати річку Вовча вздовж вулиці Металіста, нарвавшись на щільний вогонь Сил оборони.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) не підтвердив, що українські сили оточили до 400 російських військових і взяли в полон десятки окупантів у Вовчанську.