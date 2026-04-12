Сьогодні 12 квітня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні – Великдень. 12 квітня в Україні – День працівників ракетно-космічної галузі та День пластуна. У 2022-му в цей день заарештували Медведчука. У 2014-му російські бойовики захопили Слов’янськ. У 1981-му США запустили перший шатл “Колумбія”. У 1961-му до космосу полетіла перша людина – Юрій Гагарін. У 1945-му помер президент США Франклін Рузвельт. У 1908-му український студент убив польського намісника Галичини графа Потоцького. У 1861-му почалася Громадянська війна в США. У 1709-му шведські війська підійшли до стін Полтави. У 1204-му учасники Четвертого хрестового походу увірвалися до Константинополя.

Свята та пам’ятні дати 12 квітня

12 квітня в Україні відзначають День працівників ракетно-космічної галузі та День скаута (або День пластуна – на честь річниці заснування “Пласту”).

Друга неділя квітня – це День добрих справ.

У світі – Всесвітній день дій у сфері військових витрат, Міжнародний день польоту людини в космос і Міжнародний день безпритульних дітей.

Також сьогодні: Всесвітній день хом’яків.

12 квітня в історії

12 квітня 1204 року учасники Четвертого хрестового походу увірвалися до Константинополя та кілька днів знищували й грабували столицю християнської Візантійської імперії. Докладніше.

12 квітня 1709 року шведські війська короля Карла XII підійшли до стін Полтави. Докладніше.

12 квітня 1861 року відбулося бомбардування форту Самптер, яке стало початком Громадянської війни в США. Докладніше.

12 квітня 1881 року народився генерал-хорунжий армії УНР і один з керівників ОУН Микола Капустянський. Докладніше.

12 квітня 1908 року український студент Мирослав Січинський застрелив польського намісника Галичини графа Анджея Потоцького. Докладніше.

12 квітня 1912 року у Львові, в гуртку, що був започаткований доктором Олександром Тисовським, вперше склали присягу українські пластуни. Цей день – офіційний день народження “Пласту”.

12 квітня 1945 року помер президент США Франклін Рузвельт.

12 квітня 1961 року радянський льотчик Юрій Гагарін став першою людиною у світі, яка здійснила політ у космос. Докладніше.

12 квітня 1981 року з космодрому на мисі Канаверал у США запустили перший у світі пілотований повітряно-космічний апарат багаторазового використання – шатл “Колумбія”. Докладніше.

12 квітня 2014 року російські та проросійські бойовики захопили місто Слов’янськ Донецької області. Докладніше.

12 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання олігарха-втікача та політика, кума Путіна Віктора Медведчука. Докладніше.

Церковне свято 12 квітня

12 квітня – Воскресіння Христове, Пасха, Великдень. Це свято займає центральне місце в низці всіх християнських свят. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 12 квітня йде дощ, то літо буде грибним.

Грім 12 квітня – до погіршення погоди та затяжних дощів.

Якщо вже з’явилися бджоли, літо буде раннім і спекотним.

Якщо зацвіла вишня, то настав час сіяти буряк і кукурудзу.

Що не можна робити 12 квітня

На Великдень не можна трудитися і працювати на городі, лихословити та сваритися.

Також на Великдень не можна відвідувати кладовища – для цього передбачені вихідні, які слідують за святковими.