Сегодня 12 апреля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   12.04.2026
Оксана Горун
Сегодня – Пасха. 12 апреля в Украине – День работников ракетно-космической отрасли и День пластуна. В 2022 году в этот день арестовали Медведчука. В 2014-м российские боевики захватили Славянск. В 1981-м США запустили первый шаттл «Колумбия». В 1961-м в космос полетел первый человек – Юрий Гагарин. В 1945-м умер президент США Франклин Рузвельт. В 1908-м украинский студент убил польского наместника Галицины графа Потоцкого. В 1861-м началась Гражданская война в США. В 1709-м шведские войска подошли к стенам Полтавы. В 1204-м участники Четвертого крестового похода ворвались в Константинополь.

Праздники и памятные даты 12 апреля

12 апреля в Украине отмечают День работников ракетно-космической отрасли и День скаута (или День пластуна – в честь годовщины основания «Пласта»).

Второе воскресенье апреля – это День добрых дел.

В мире – Всемирный день действий в сфере военных расходов, Международный день полета человека в космос и Международный день бездомных детей.

Также сегодня Всемирный день хомяков.

12 апреля в истории

12 апреля 1204 года участники Четвертого крестового похода ворвались в Константинополь и несколько дней уничтожали и грабили столицу христианской Византийской империи.  Подробнее.

12 апреля 1709 года шведские войска короля Карла XII подошли к стенам Полтавы. Подробнее.

12 апреля 1861 года произошла бомбардировка форта Самптер, ставшая началом Гражданской войны в США. Подробнее.

Бормбардировка форта Самптер в США
Фото: loc.gov

12 апреля 1881 года родился генерал-хорунжий армии УНР и один из руководителей ОУН Николай Капустянский. Подробнее.

12 апреля 1908 года украинский студент Мирослав Сичинский застрелил польского наместника Галичины графа Анджея Потоцкого. Подробнее.

12 апреля 1912 года во Львове, в кружке, основанном доктором Александром Тисовским, впервые приняли присягу украинские пластуны. Этот день – официальный день рождения «Пласта».

12 апреля 1945 года умер президент США Франклин Рузвельт.

12 апреля 1961 года советский летчик Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полет в космос. Подробнее.

12 апреля 1981 года с космодрома на мысе Канаверал в США запустили первый в мире пилотируемый воздушно-космический аппарат многоразового использования – шаттл «Колумбия». Подробнее.

Шаттл "Колумбия" взлетает
Фото: NASA

12 апреля 2014 года российские и пророссийские боевики захватили город Славянск Донецкой области. Подробнее.

12 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании беглого олигарха и политика, кума Путина Виктора Медведчука. Подробнее.

Церковный праздник 12 апреля

12 апреля – Воскресение Христово, Пасха. Этот праздник занимает центральное место в ряде всех христианских праздников. Подробнее.

Народные приметы

Если 12 апреля идет дождь, то лето будет грибным.

Гром 12 апреля – к ухудшению погоды и затяжным дождям.

Если уже появились пчелы, лето будет ранним и жарким.

Если зацвела вишня, то пора сеять свеклу и кукурузу.

Что нельзя делать 12 апреля

На Пасху нельзя трудиться и работать на огороде, злословить и ссориться.

Также на Пасху нельзя посещать кладбища – для этого предусмотрены выходные, следующие за праздничными.

Автор: Оксана Горун
Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса
10.04.2026, 19:17
Опасные заморозки и дождь днем: прогноз погоды в Харькове и области на Пасху
11.04.2026, 19:34
Буферная зона РФ на Харьковщине рассыпалась, «пряники» от врага — обзор фронта
11.04.2026, 20:32
Инженерия в тренде, по экономике — спад: что выбирают абитуриенты в Харькове
11.04.2026, 21:35
Новости Харькова – главное за 11 апреля: успехи ВСУ, детсад, наши дома
11.04.2026, 16:56
Коммунальный харьковский Госпром хочет купить кроссоверов на 7 млн грн — зачем
