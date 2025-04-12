Сегодня 12 апреля: какой праздник и день в истории

12 апреля в Украине – День работников ракетно-космической отрасли и День пластуна. В 2022-м в этот день арестовали Медведчука. В 2014-м российские боевики захватили Славянск. В 1981-м США запустили первый шаттл «Колумбия». В 1961-м в космос полетел первый человек – Юрий Гагарин. В 1945-м умер президент США Франклин Рузвельт. В 1908-м украинский студент убил польского наместника Галицины графа Потоцкого. В 1861-м началась Гражданская война в США. В 1709-м шведские войска подошли к стенам Полтавы. В 1204-м участники Четвертого крестового похода ворвались в Константинополь.

Праздники и памятные даты 12 апреля

12 апреля в Украине отмечают День работников ракетно-космической отрасли и День скаута (или День пластуна – в честь годовщины основания «Пласта»).

В мире – Международный день беспризорных детей и Всемирный день действий в сфере военных расходов.

Также сегодня: Международный день полета человека в космос и Всемирный день хомяков.

12 апреля в истории

12 апреля 1204 года участники Четвертого крестового похода ворвались в Константинополь и несколько дней уничтожали и грабили столицу христианской Византийской империи. Это привело к краткосрочной перспективе к созданию Латинской империи, а в долгосрочной – к краху крупнейшего христианского государства на востоке и захвату его земель турками. Подробнее.

12 апреля 1709 года шведские войска короля Карла XII подошли к стенам Полтавы. Подробнее.

12 апреля 1861 года произошла бомбардировка форта Самптер, ставшая началом Гражданской войны в США. Подробнее.

12 апреля 1881 года родился генерал-хорунжий армии УНР и один из руководителей ОУН Николай Капустянский. Подробнее.

12 апреля 1908 года украинский студент Мирослав Сичинский застрелил польского наместника Галичины графа Анджея Потоцкого. Потоцкий был младшим сыном в родовитой графской семье. Он строил политическую карьеру, будучи послом в венском парламенте и галицком сейме. Во Львов он впервые приехал 40-летним, в 1901 году. А в 1903-м стал наместником Королевства Галичины и Владимирии.

Видение его отношения к украинскому национальному движению, конечно, отличается в украинских и польских источниках. Так, украиноязычная Википедия предлагает следующую картину: «Долгое время выступал против удовлетворения национальных требований украинского населения в Галичины, поддерживал москвофильское течение в общественно-политической жизни края. Во время выборов в галицкий сейм в 1908 году пытался путем избирательных нарушений и политического террора не допустить избрание в краевой парламент представителей украинских партий национально-демократического толка, применил старую польскую основу «пустить русина на русина». Благодаря его деятельности в галицкий сейм попали 11 народовцев и радикалов, 10 москвофилов, что явно не отражало политических настроений Галичины того времени и вызвало трактовку такого развития событий как провокацию».

Авторы польской Википедии, хотя и не отрицают факта того, что трудами Потоцкого в галицкий сейм избрали москвофилов, все же считают, что это не было результатом его убеждений.

«В 1907 году Потоцкий выступил посредником в переговорах с лидерами украинских национал-демократов. В октябре 1907 года между сторонами была достигнута договоренность: украинские националисты должны получить несколько руководящих должностей в галицких национальных и центральных органах власти, а также была обеспечена отмена дискриминации в кадровой политике национальных учреждений. Они обязались поддерживать дело новых украинских кафедр во Львовском университете, создание трех новых украинских гимназий и расширение субсидий украинским культурным учреждениям. Наконец, был обещан закон о выборах, который обеспечивал бы украинцам 35 мест в сейме с помощью национального кадастра. Потоцкий оказался под давлением антиукраинских настроений в собственном лагере. В результате он и подчиненная ему администрация поддержали москвофилов на парламентских выборах (февраль 1908 года) за счет кандидатов, выступавших за украинскую национальную идентичность. Москвофилы несоизмеримо с их фактическим влиянием получили 10 мест, а украинские националисты и радикалы вместе — 11. Украинцы восприняли давление на избирательный процесс и результаты выборов как провокацию; политическая атмосфера в Восточной Галичине обострилась», — излагает те же события польский источник.

Украинские и польские авторы сходятся в одном: Потоцкий, судя по всему, понял, что допустил ошибку. Он пытался «помириться» с деятелями украинского национального движения. Но это не помогло: его манипуляции на выборах в Галичине стоили графу жизни. 12 апреля 1908 года в 13:30 на аудиенцию к Потоцкому пришел студент третьего курса философии Мирослав Сичинский.

Он четырежды выстрелил в наместника из револьвера. А когда его выводили в коридор, сказал: «Это за ваши выборы, за несправедливость, за Каганца (убитого жандармами во время протестов украинского политического деятеля – Ред.)». Сичинского сразу задержали и приговорили к смертной казни. Но впоследствии заменили ее 20-летним заключением. Срок он не отбыл – сбежал из тюрьмы в 1911 году. Сначала жил в разных странах Европы, а в 1914-м перебрался за океан – в США. Как ни странно, там во время Второй мировой Сичинский стал сторонником коммунистической идеологии. В советские годы он трижды приезжал в Украину. Об убийстве Потоцкого никогда не жалел.

12 апреля 1912 года во Львове, в кружке, основанном доктором Александром Тисовским, впервые приняли присягу украинские пластуны. Этот день – официальный день рождения «Пласта».

12 апреля 1945 года умер президент США Франклин Рузвельт.

12 апреля 1961 года советский летчик Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полет в космос. Подробнее.

12 апреля 1981 года с космодрома на мысе Канаверал в США запустили первый в мире пилотируемый воздушно-космический аппарат многоразового использования – шаттл «Колумбия». Подробнее.

12 апреля 2014 года российские и пророссийские боевики захватили город Славянск Донецкой области. Подробнее.

12 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании беглого олигарха и политика, кума Путина Виктора Медведчука. Подробнее.

Церковный праздник в 12 апреля

12 апреля – Лазарева суббота. В субботу шестой недели Великого поста церковь вспоминает о воскрешении Иисусом Христом праведного Лазаря. Лазарь жил в деревне Вифания, недалеко от Иерусалима. Иисус часто навещал дом Лазаря, которого очень любил и называл своим другом. Когда Лазарь умер и уже четыре дня пролежал в гробу, Иисус воскресил его из мертвых. Многие иудеи, убедившись в истинности этого чуда, стали последователями Христа. А Лазарь прожил еще 30 лет, был епископом на острове Кипр, где распространял христианство. И умер мирно.

Также чтят память преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. Подробнее.

Народные приметы

Если 12 апреля идет дождь, то лето будет грибным.

Гром 12 апреля – к ухудшению погоды и затяжным дождям.

Если уже появились пчелы, лето будет ранним и жарким.

Если зацвела вишня, то пора сеять свеклу и кукурузу.

Что нельзя делать 12 апреля

В этот день строго запрещена любая работа по дому.

Нельзя рубить деревья и вырывать растения.