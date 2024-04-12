Сегодня 12 апреля: какой праздник и день в истории

12 апреля в Украине — День работников ракетно-космической отрасли и День пластуна. В 1204-м в этот день участники Четвертого крестового похода ворвались в Константинополь. В 1709-м шведские войска подошли к стенам Полтавы. В 1861-м началась Гражданская война в США. В 1945-м умер президент США Франклин Рузвельт. В 1961-м в космос полетел первый человек — Юрий Гагарин. В 1981-м США запустили первый шаттл «Колумбия». В 2014-м российские боевики захватили Славянск. А в 2022-м арестовали Медведчука.

Праздники и памятные даты 12 апреля

12 апреля в Украине отмечают День работников ракетно-космической отрасли и День скаута (или День пластуна — в честь годовщины основания «Пласта»).

В мире: Международный день полета человека в космос, Всемирный день действий в области военных расходов, Всемирный день хомяков.

12 апреля в истории

12 апреля 1204 года участники Четвертого крестового похода ворвались в Константинополь и несколько дней уничтожали и грабили столицу христианской Византийской империи. Это привело к краткосрочной перспективе к созданию Латинской империи, а в долгосрочной – к краху крупнейшего христианского государства на востоке и захвату его земель турками.

Четвертый крестовый поход, по замыслу, должен был стать экспедицией против турок – для освобождения Египта. Но в процессе крестоносцы сначала «влезли в долги», а впоследствии стали просто наемниками, чтобы избавиться от этих долгов. В этой ситуации участники похода оказались в результате переговоров с дожем Венеции Энрико Дандоло. Он согласился переправить крестоносцев через Средиземное море за 85 тысяч марок серебром. Всю необходимую сумму войско не собрало, так что Дандоло предложил «поработать на него» — уничтожить конкурента в торговле, город Задар. Хотя там жили христиане, и подобная акция точно не могла соответствовать миссии крестового похода, его руководители согласились на условия. В 1202 году рыцари захватили и разграбили Задар.

За это Папа Римский отлучил и участников похода, и Венецию от церкви. Однако со временем смягчился, поскольку все же желал, чтобы поход достиг своей исходной цели. Так что отлученными оставил только венецианцев.

Однако ограблением Задара крестоносцы не ограничились. Они продолжили «работать по найму». На сей раз через все того же Дандоло на руководителей похода вышел племянник императора Византии Алексея III — Алексей Ангел. Он захотел отобрать у дяди престол, чтобы отомстить за своего отца, предыдущего императора Исаака II Ангела (которого Алексей III ослепил и кинул в тюрьму). За участие в перевороте крестоносцам пообещали 200 тысяч марок серебром. Этого хватало, чтобы покрыть все их долги. Кроме того, Алексей пообещал крестоносцам, воцарившись в Византии, дать им 10 тысяч воинов для похода в Иерусалим через Египет. В результате в 1203 году участники Четвертого крестового похода начали первую осаду Константинополя. Завоевать город на этот раз они не смогли, но у Алексея III «сдали нервы» — он сбежал, прихватив с собой любимую дочь и сумку, полную драгоценных камней. Сановники императора освободили из тюрьмы Исаака II Ангела и восстановили его на престоле. Он передал власть сыну Алексею IV.

На этом все могло бы закончиться. Но новый император Византии еще должен был выполнить обещания, которые щедро раздавал крестоносцам, чтобы заручиться их поддержкой. И вот тут-то у него возникли проблемы. Поначалу новому правителю пришлось опустошить казну и поднять налоги, чтобы заплатить долги. Параллельно он предпринял попытку перевести духовенство Византии на латинский обряд и подчинить Риму. Естественно, и в вопросе налогов, и в попытке церковной реформы правитель столкнулся с сопротивлением. В результате к 1204 году он оказался меж двух огней: с одной стороны на него давило недовольное население империи, с другой – вооруженные крестоносцы. Кроме того, между европейскими рыцарями и византийцами начались стычки. Результатом этих событий стало народное восстание во главе с родственником императорской семьи Ангелов Алексеем Дукой (по прозвищу Мурзуфл). Тот сначала согласился быть переговорщиком между императором и его гвардией (целью было впустить крестоносцев в Константинополь, чтобы подавить народное сопротивление). Однако Мурзуфл предал своего родственника – он сообщил гвардии о его замыслах и возглавил мятеж. В результате Алексея IV задушили, его отца Исаака также впоследствии убили. А на престол взошел Алексей V Дука. Он решил, что ничего не должен крестоносцам и предложил им «уйти с миром». Конечно, на это войско не согласилось. Именно так началась вторая осада Константинополя – гораздо более успешная для осаждавших, чем первая. Уже 12 апреля участники Четвертого крестового похода, атаковав с кораблей, смогли пробить брешь в стенах города.

Алексей V сбежал на рыбацкой лодке. В течение нескольких дней штурма византийцы даже успели избрать нового императора, но и он сбежал. А крестоносцы ворвались в столицу Византии и в течение недели грабили ее. Причем разоряли, в том числе, и православные святыни, включая храм Святой Софии. Алтари церквей крушили, чтобы добыть золото и мрамор. Одно из самых ценных произведений искусства, которое уничтожили в эти дни «святые захватчики», – это была большая бронзовая статуя Геракла времен Александра Македонского. Ее просто переплавили на бронзу и продали. Во время этих событий, по оценкам историков, крестоносцы убили около 2000 человек. После захвата Константинополя здесь провозгласили Латинскую империю. Императором короновали одного из лидеров Четвертого крестового похода (хотя и не главного его руководителя) Балдуина Фландрского. Он стал императором Балдуином I Константинопольским. Империю после этих событий ждали темные времена раздробленности и войн. Они так ослабили страну, что в конце концов турки без особого труда захватили Константинополь в 1453 году.

«Разграбление Константинополя является главным поворотным моментом в средневековой истории. Решение крестоносцев напасть на самый большой христианский город мира было беспрецедентным и сразу вызвало споры. Сообщения о грабеже и жестокости крестоносцев вызвали скандал и ужас в православном мире; отношения между Католической и Православной церквями катастрофически ухудшились на века после этих событий, и окончательно не исправлены до сих пор», — пишут о последствиях событий авторы англоязычной «Википедии».

12 апреля 1709 года шведские войска короля Карла XII подошли к стенам Полтавы. Подробнее.

12 апреля 1861 года произошла бомбардировка форта Самптер, ставшая началом Гражданской войны в США. Подробнее.

12 апреля 1881 года родился генерал-хорунжий армии УНР и один из руководителей ОУН Николай Капустянский. Подробнее.

12 апреля 1912 года во Львове, в кружке, основанном доктором Александром Тисовским, впервые приняли присягу украинские пластуны. Этот день – официальный день рождения «Пласта».

12 апреля 1945 года умер президент США Франклин Рузвельт.

12 апреля 1961 года советский летчик Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полет в космос. Подробнее.

12 апреля 1981 года с космодрома на мысе Канаверал в США запустили первый в мире пилотируемый воздушно-космический аппарат многоразового использования – шаттл «Колумбия». Подробнее.

12 апреля 2014 года российские и пророссийские боевики захватили город Славянск Донецкой области. Подробнее.

12 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании беглого олигарха и политика, кума Путина Виктора Медведчука. Подробнее.

Церковный праздник 12 апреля

12 апреля чтят память преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. Он жил в VIII веке. Был епископом Парижа. Решительно выступил против иконоборческой ереси и отказался подписать постановление об уничтожении икон. За свою позицию в этом вопросе претерпел гонения, голод и нищету. Однако до конца жизни оставался верным своим убеждениям.

Народные приметы

Если 12 апреля идет дождь, то лето будет грибным.

Гром 12 апреля – к ухудшению погоды и затяжным дождям.

Если уже появились пчелы, лето будет ранним и жарким.

Если зацвела вишня, то пора сеять свеклу и кукурузу.

Что нельзя делать 12 апреля

Нельзя заниматься тяжелым трудом и поднимать тяжелые предметы.

День неудачный для путешествий.