Вибухи чули вночі в Харкові: що це було (фото)
Звуки вибухів пролунали в Харкові 17 лютого близько 23:30.
Як виявилося, росіяни атакували передмістя – “прилетіло” по одному із населених пунктів Малоданилівської громади.
“В одному домоволодінні пошкоджені вікна. Інформації про постраждалих наразі немає”, – зазначив начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Крім того, окупанти обстрілювали і Золочівщину. Удари ворог завдавав приблизно в той же час, що й по передмістю.
“О 23:30 російські війська завдали удару, попередньо БпЛА «Герань», по околиці села Чепелі Золочівської громади. Внаслідок попадання незначні пошкодження отримали три приватні будинки. Без постраждалих», – повідомив МГ «Об’єктив» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
