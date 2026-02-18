Live

Вибухи чули вночі в Харкові: що це було (фото)

18.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Звуки вибухів пролунали в Харкові 17 лютого близько 23:30. 

Як виявилося, росіяни атакували передмістя – “прилетіло” по одному із населених пунктів Малоданилівської громади.

“В одному домоволодінні пошкоджені вікна. Інформації про постраждалих наразі немає”, – зазначив начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Обстріл Малоданілівської громади
Фото: Олександр Гололобов

Крім того, окупанти обстрілювали і Золочівщину. Удари ворог завдавав приблизно в той же час, що й по передмістю.

Обстріл Золочівської громади
Фото: Віктор Коваленко

“О 23:30 російські війська завдали удару, попередньо БпЛА «Герань», по околиці села Чепелі Золочівської громади. Внаслідок попадання незначні пошкодження отримали три приватні будинки. Без постраждалих», – повідомив МГ «Об’єктив» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Обстріл Золочівської громади
Фото: Віктор Коваленко

Читайте також: Понад два десятки БпЛА випустили росіяни по області за добу – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
