Вибухи чули вночі в Харкові: що це було (фото)

Звуки вибухів пролунали в Харкові 17 лютого близько 23:30.

Як виявилося, росіяни атакували передмістя – “прилетіло” по одному із населених пунктів Малоданилівської громади.

“В одному домоволодінні пошкоджені вікна. Інформації про постраждалих наразі немає”, – зазначив начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Крім того, окупанти обстрілювали і Золочівщину. Удари ворог завдавав приблизно в той же час, що й по передмістю.

“О 23:30 російські війська завдали удару, попередньо БпЛА «Герань», по околиці села Чепелі Золочівської громади. Внаслідок попадання незначні пошкодження отримали три приватні будинки. Без постраждалих», – повідомив МГ «Об’єктив» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.