Коштовне каміння в ювелірній справі: цікаві факти про діаманти

Ювелірні вироби стають більш привабливими та цінними, якщо в них інкрустоване дорогоцінне каміння.

Найвідомішими серед них по праву можна вважати діаманти, що вражають красою та неперевершеним сяйвом. Ними захоплювався сам Платон (вчений зі Стародавньої Греції), а Європі в епоху Відродження їх наділяли містичними властивостями й вважали магічними. У сучасному світі сприйняття діамантів змінилося, але вони так само залишаються одними з найдорожчих каменів, які використовують в ювелірній справі, а також символом влади та краси. Сьогодні купити каблучку з діамантом не складає складності, адже ювеліри пропонують великий вибір таких прикрас на будь-який смак.

Трохи про походження дорогоцінного каменю

Найтвердіший мінерал на планеті – алмаз. Саме з нього отримують діамант, але для цього потрібне ограновування. У ювелірній справі використовують лише оброблені кристали.

На вартість каменів впливає їхня вага, що вимірюється в каратах:

• 0,29 карата – дрібні;

• 0,3-0,99 карата – середні;

• 1 карат і вище – великі та найдорожчі.

Нерідко великі алмази продають на світових аукціонах, а якщо вага каменю досягає 25 каратів, він отримує власне ім’я.



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П’ять цікавих фактів про діаманти

Такі дорогоцінні камені були й залишаються в центрі уваги. Хоча ставлення до них з часом змінюється, їхня цінність не зменшується. З діамантами пов’язано багато історій та фактів. Серед найбільш цікавих такі:

1. Алмази – найдавніші кристали. Формуються у надрах планети протягом мільйонів, а то й мільярдів років. А до її поверхні вони наближаються під впливом вулканічних вивержень, що відбуваються на великій глибині.

2. Основна частина діамантів прозора, але трапляються і кольорові — чорні, рожеві, жовті, зелені, блакитні. Такі камені знаходять вкрай рідко, тому їхня вартість дуже висока.

3. Мінерал називають найтвердішою природною речовиною на планеті (10 балів за шкалою Мооса). Пошкодити його поверхню здатний лише інший алмаз.

4. Лише 20% знайденого каміння підходить для ювелірної справи. Решту використовують в інших сферах, таких як медицина, електроніка, косметологія. Завдяки стійкості до радіації алмази застосовують і на космічних станціях.

5. Вперше кільце з діамантами на честь заручин подарував своїй коханій ерцгерцог Австрії Максиміліан. Сталася ця подія у 1477 році. Ювелірний виріб був виготовлений із золота та прикрашений камінням у вигляді букви М (на честь обраниці, яку звали Марія).

У деяких культурах давнини вважалося, що власник алмазу отримує від нього силу та мужність, необхідні під час битв. Тому королі, коли йшли в бій, брали з собою такі дорогоцінні камені.

Історія найбільшого алмазу

Найбільшим каменем на сьогодні залишається “Зірка Африки” (друга назва “Куллінан”) масою 3106,75 карата, знайдений у 1905 році в південноафриканській шахті. Його подарували англійському королю в 1907 році на честь його дня народження, після чого правитель доручив кращому майстру свого часу Йозефу Ашеру зробити огранювання каменю.

Як з’ясувалося, з алмазу неможливо було виготовити один діамант, тому що в ньому виявили тріщини. У результаті камінь довелося поділити на частини. Так Йозеф Ашер подарував ювелірному світу два величезні діаманти, сім великих і 96 маленьких загальною масою 1063,65 карата.

Прикраси з таким дорогоцінним камінням не втрачають актуальності в будь-які часи, підкреслюючи витонченість, вишуканість та гарний смак.