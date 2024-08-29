Драгоценные камни в ювелирном деле: интересные факты о бриллиантах

Ювелирные изделия становятся более привлекательными и ценными, если в них инкрустированы драгоценные камни.

Самыми известными среди них по праву можно считать бриллианты, поражающие красотой и непревзойденным сиянием. Ими восхищался сам Платон (ученый из Древней Греции), а в Европе в эпоху Возрождения их наделяли мистическими свойствами и считали магическими. В современном мире восприятие бриллиантов изменилось, но они все так же остаются одними из самых дорогостоящих камней, которые используют в ювелирном деле, а также символом власти и красоты. Сегодня купить кольцо с бриллиантом не составляет сложности, ведь ювелиры предлагают большой выбор таких украшений на любой вкус.

Немного о происхождении драгоценного камня

Самый твердый минерал на планете — алмаз. Именно из него получают бриллиант, но для этого нужна огранка. В ювелирном деле используют только обработанные кристаллы.

На стоимость камней влияет их вес, измеряемый в каратах:

• 0,29 карата — мелкие;

• 0,3-0,99 карата — средние;

• 1 карат и выше — крупные и самые дорогостоящие.

Нередко большие алмазы продают на мировых аукционах, а если вес камня достигает 25 карат, он получает собственное имя.



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Пять занимательных фактов о бриллиантах

Такие драгоценные камни были и остаются в центре внимания. Хотя отношение к ним со временем меняется, их ценность не уменьшается. С бриллиантами связано много историй и фактов. В числе наиболее интересных и занимательных такие:

1. Алмазы — древнейшие кристаллы. Формируются в недрах планеты на протяжении миллионов, а то и миллиардов лет. А к ее поверхности они приближаются под влиянием вулканических извержений, происходящих на большой глубине.

2. Основная часть бриллиантов прозрачная, но встречаются и цветные — черные, розовые, желтые, зеленые, голубые. Такие камни находят крайне редко, поэтому их стоимость очень высокая.

3. Минерал называют самым твердым природным веществом на планете (10 баллов по шкале Мооса). Повредить его поверхность способен только другой алмаз.

4. Лишь 20% найденных камней подходят для ювелирного дела. Оставшееся количество используют в других сферах, таких как медицина, электроника, косметология. Благодаря устойчивости к радиации алмазы применяют и на космических станциях.

5. Впервые кольцо с бриллиантами в честь помолвки подарил своей возлюбленной эрцгерцог Австрии Максимилиан. Произошло это событие в 1477 году. Ювелирное изделие было изготовлено из золота и украшено камнями в виде буквы М (в честь избранницы, которую звали Мария).

В некоторых культурах древности считалось, что владелец алмаза получает от него силу и мужество, необходимые во время битв. Поэтому короли, когда шли в бой, брали с собой такие драгоценные камни.

История самого большого алмаза

Крупнейшим камнем на сегодня остается «Звезда Африки» (второе название «Куллинан») массой 3106,75 карата, найденный в 1905 году в южноафриканской шахте рудника. Его подарили английскому королю в 1907 году в честь его дня рождения, после чего правитель поручил лучшему мастеру своего времени Йозефу Ашеру сделать камню огранку.

Как выяснилось, из алмаза невозможно было изготовить один бриллиант, так как в нем обнаружили трещины. В результате камень пришлось разделить на части. Так Йозеф Ашер подарил ювелирному миру два огромных бриллианта, семь крупных и 96 маленьких общей массой 1063,65 карата.

Украшения с такими драгоценными камнями не теряют актуальности в любые времена, подчеркивая утонченность, изысканность и хороший вкус.