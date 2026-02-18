Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)
Фото: Александр Гололобов
Звуки взрывов раздались в Харькове 17 февраля около 23:30.
Как оказалось, россияне атаковали пригород – «прилетело» по одному из населенных пунктов Малоданиловской громады.
«В одном домовладении повреждены окна. Информации о пострадавших пока нет», – отметил начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.
Кроме того, оккупанты обстреливали и Золочевщину. Удары враг наносил примерно в то же время, что и по пригороду.
«В 23:30 российские войска нанесли удар, предварительно БпЛА «Герань», по окраине села Чепели Золочевской громады. В результате попадания незначительные повреждения получили три частных дома. Без пострадавших», – сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.
Читайте также: Больше двух десятков БпЛА выпустили россияне по области за сутки – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрелы, прилеты, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 февраля 2026 в 09:29;