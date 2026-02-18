Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)

Звуки взрывов раздались в Харькове 17 февраля около 23:30.

Как оказалось, россияне атаковали пригород – «прилетело» по одному из населенных пунктов Малоданиловской громады.

«В одном домовладении повреждены окна. Информации о пострадавших пока нет», – отметил начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Кроме того, оккупанты обстреливали и Золочевщину. Удары враг наносил примерно в то же время, что и по пригороду.

«В 23:30 российские войска нанесли удар, предварительно БпЛА «Герань», по окраине села Чепели Золочевской громады. В результате попадания незначительные повреждения получили три частных дома. Без пострадавших», – сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.