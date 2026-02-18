Live

Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)

Происшествия 09:29   18.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)

Звуки взрывов раздались в Харькове 17 февраля около 23:30. 

Как оказалось, россияне атаковали пригород – «прилетело» по одному из населенных пунктов Малоданиловской громады.

«В одном домовладении повреждены окна. Информации о пострадавших пока нет», – отметил начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Обстрел Малоданиловской громады
Фото: Александр Гололобов

Кроме того, оккупанты обстреливали и Золочевщину. Удары враг наносил примерно в то же время, что и по пригороду.

Обстрел Золочевской громады
Фото: Виктор Коваленко

«В 23:30 российские войска нанесли удар, предварительно БпЛА «Герань», по окраине села Чепели Золочевской громады. В результате попадания незначительные повреждения получили три частных дома. Без пострадавших», – сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Обстрел Золочевской громады
Фото: Виктор Коваленко

Читайте также: Больше двух десятков БпЛА выпустили россияне по области за сутки – Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
