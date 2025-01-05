Прогноз погоды на 6 января в Харькове и области: ночью мороз, небольшой снег

Прогноз погоды на завтра, 6 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области:

Облачно с прояснениями. 🌥

Ночью без осадков. Днем небольшой снег 🌨.

На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 4 — 9° мороза❄️, днем ​​от 3° мороза❄️ до 2° тепла.

По городу:

Облачно с прояснениями 🌥.

Ночью без осадков. Днем небольшой снег 🌨.

На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью 6 — 8° мороза❄️, днем ​​1 — 3° мороза❄️.