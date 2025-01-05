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Прогноз погоды на 6 января в Харькове и области: ночью мороз, небольшой снег

Погода 20:05   05.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 6 января в Харькове и области: ночью мороз, небольшой снег Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 6 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области:
Облачно с прояснениями. 🌥
Ночью без осадков. Днем небольшой снег 🌨.
На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 4 — 9° мороза❄️, днем ​​от 3° мороза❄️ до 2° тепла.

По городу:
Облачно с прояснениями 🌥.
Ночью без осадков. Днем небольшой снег 🌨.
На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха ночью 6 — 8° мороза❄️, днем ​​1 — 3° мороза❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2025 в 20:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 6 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".