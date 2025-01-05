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Прогноз погоди на 6 січня у Харкові та області: вночі мороз, невеликий сніг

Погода 20:05   05.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 6 січня у Харкові та області: вночі мороз, невеликий сніг Фото: Василь Голосний

Прогноз погоди на завтра, 6 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:

Хмарно з проясненнями.  🌥

Вночі без опадів⭐️. Вдень невеликий сніг🌨.

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура  повітря🌡  вночі 4 – 9° морозу❄️,  вдень від 3° морозу❄️ до 2° тепла.

По місту:

Хмарно з проясненнями🌥.

Вночі без опадів⭐️. Вдень невеликий сніг🌨.

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура  повітря🌡  вночі 6 – 8° морозу❄️,  вдень 1 – 3° морозу❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2025 в 20:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 6 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".