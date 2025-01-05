Прогноз погоди на 6 січня у Харкові та області: вночі мороз, невеликий сніг
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на завтра, 6 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області:
Хмарно з проясненнями. 🌥
Вночі без опадів⭐️. Вдень невеликий сніг🌨.
На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.
Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 4 – 9° морозу❄️, вдень від 3° морозу❄️ до 2° тепла.
По місту:
Хмарно з проясненнями🌥.
Вночі без опадів⭐️. Вдень невеликий сніг🌨.
На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.
Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 6 – 8° морозу❄️, вдень 1 – 3° морозу❄️.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2025 в 20:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 6 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".