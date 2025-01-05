Що можна придбати, продавши житло в Харкові

“Однушка” на Олексіївці “пішла” за майже $16 тисяч Фото: VALION

Як за рік змінилася у Харкові ситуація на ринку нерухомості, дізнавалася МГ «Об’єктив».

Також у матеріалі – як шахраї ловлять на гачок потенційних покупців нерухомості та чому не всі хочуть продавати житло за державний сертифікат.

Як кібератака росіян вплинула на ринок нерухомості України

Наймасштабніша кібератака росіян, яку хакери XakNet Team здійснили на урядові сайти України, призупинила роботу основних систем міністерства юстиції. Серед уражених – Державний реєстр прав на нерухоме майно, не працюють у Дії застосунки «єВідновлення» та «єОселя».

Хакерська атака вже впливає на можливість купувати або продавати житло, підтвердив МГ «Об’єктив» віцепрезидент Асоціації нерухомості України Ігор Балака.

«Усі процеси призупинилися. Більшість доручень, які потребують внесення до реєстрів, загальмувалися. Дуже нервують і сторони угод, і нотаріуси, тому що наслідки цієї атаки ніхто не може спрогнозувати. Чимало фахівців з нерухомості усвідомлюють, що ситуація надскладна: реєстри пусті, не зрозуміло, як все буде поновлюватися», – пояснив Ігор Балака.

Хакерська атака відбулася на фоні пожвавлення на ринку нерухомості – після піврічного простою з бюджету надійшли гроші за державною програмою «єВідновлення».

У Харкові шукають житло з ремонтом та уникають верхніх поверхів

У грудні харківський ринок нерухомості після тривалого затишшя тільки-но «почав рухатися», говорять рієлтори.

«Місяць тому було геть тихо, якісь поодинокі випадкові угоди. У грудні 2024-го ринок активізувався, тому що надійшли кошти за державною програмою «єВідновлення». І багато хто з покупців вирішив поставити крапку у придбанні житла наприкінці року», – констатує рієлторка Олена Ларшина.

Один із чинників зацікавленості покупців – ціна. За оцінками Ларшиної, харківський ринок нерухомості «просів» у порівнянні з 2023 роком на 30%. Від початку повномасштабної війни вартість житла знизилася на 60%, за деякими позиціями – навіть на 70%, зазначає рієлторка.

Тому зараз «погоду» на ринку нерухомості визначає покупець, наголошують харківські рієлтори. А покупці зараз обирають прискіпливо. Наприклад, за спостереженнями Олени Ларшиної, в Харкові клієнти не цікавляться житлом на верхніх поверхах. Чим вище, тим складніше продати квартиру, каже вона. Також покупці віддають перевагу житлу, що не потребує додаткових фінансових витрат. Якщо до вторгнення люди охоче купували «голі стіни» та робили ремонт на свій смак, тепер і майстрів не знайти, і будматеріали істотно подорожчали. Тому покупці обирають квартири із новим, сучасним ремонтом.

Не цікавляться покупці й великими квартирами, натомість обирають одно- або двокімнатні апартаменти.

Після ракетних ударів Нові будинки та ХТЗ вже не настільки популярні, як раніше

Загалом усе продається, навіть квартири без ремонту або в найбільш постраждалих від обстрілів районах (в тому числі на сумно відомій на всю країну Північній Салтівці). Але таке житло має вже іншу ціну, наголошує Ларшина.

«Трикімнатна квартира, 70 м₂, у 16-поверховому будинку на Північній Салтівці, у звичайному стані, без ремонту – зараз в нас у продажу за $20 тисяч. Вона – найдешевша на ринку з усіх трикімнатних квартир на Салтівці», – наводить приклад Олена Ларшина.

Район, за її спостереженнями, теж уже не відіграє вирішальної ролі: Олексіївка, Павлове Поле, центр міста – не на піку популярності, як у часи до повномасштабного вторгнення, – через часті атаки та «прильоти».

«Це була дуже дивна ситуація, що весь Харків під обстрілами, а житло на ХТЗ, Нових Будинках і Одеській мало більший попит, тому що там прилітало менше або не долітало. Але після обстрілу бульвару Юр’єва на Нових Будинках і вулиці Біблика на ХТЗ ці райони перестали бути надто популярними», – зазначає Ларшина.

Що можна придбати на гроші за харківську квартиру

Дві треті квартир, які купували чи продавали у Харкові, коштували по $30 тисяч, каже директор агенції нерухомості «VALION» Андрій Правдін.

На ці гроші в Ужгороді – одному з найбільш безпечних міст України – зараз можна придбати однокімнатну квартиру в «хрущовці» з радянським ремонтом.

«Можна купити навіть з капітальним, але малогабаритку у 22 м₂», – наводить приклад Правдін.

Ужгородська рієлторка Мар’яна Нагорнюк каже, що притомні «двушки» стартують від $40 тисяч – і сягають $150 тисяч, залежно від умов і ремонту. А «трьошки» відповідно можна придбати на суму від $50 тисяч. Наразі Ужгород активно розбудовують, адже офіційно на Закарпаття переїхали близько 400 підприємств з усієї України. Тож пропозицій з житла має ставати більше, але навряд чи воно стане дешевшим.

У Львові двокімнатні квартири, в які можна в’їхати одразу після купівлі, стартують від $65 тисяч, трикімнатні – від $80 тисяч, повідомляє місцевий рієлтор Андрій Борисов.

«Харків’ян, які хочуть придбати житло у Львові, чимало. На відміну від киян, вони не цікавляться квартирами у старовинних австрійських будинках. Роздивляються із цікавістю і навіть захватом, але обирають квартири з якісним ремонтом у районах із розвиненою інфраструктурою», – розповідає про пріоритети харків’ян рієлтор.

В інтернеті чимало квартир-фейків і шахраїв

Рієлтори застерігають покупців, котрі самотужки шукають житло на віртуальних платформах – там часто можна натрапити на фейкові об’яви.

«Виставляють чиєсь або житло, що взагалі не існує, за нереально низькими цінами, щоб привабити покупця. Наприклад, квартиру за $19 тисяч у Львові. Звісно, шахраям телефонують 150 людей, і так їхні номери потрапляють до баз даних», – пояснює Борисов.

Львів’янин відзначає: якби вирішив купляти квартиру в Харкові, звертався б до офіційного рієлтора, тому що не знає ситуації на ринку. Адже важливо придбати ліквідне житло, яке в разі чого можна буде так само легко продати.

«Заходите на сайт asnu.net (Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України), знаходите реєстр членів, а їх майже 3000, область, яку хочете. Там всі люди з телефонами, вони публічні, на них можна поскаржитися. Тому вони дурні робити не будуть, їм не байдужа їхня репутація», – пояснює Андрій Борисов.

Чому за державними програмами важко придбати житло

Харків’янка Ольга уже майже рік не може купити житло за державним сертифікатом. У Циркунах згорів її великий будинок із гарним ремонтом, тож сума відшкодування чимала. Натомість охочих продати їй квартиру чи будинок на заході України жінка поки не знайшла.

«На Київщині легко погоджуються на угоду за сертифікат, але я вже так втомилася від тривог. А в Тернополі – одні відмови. Власники кажуть, що хочуть продати житло за готівку, не показуючи податковій повну суму. Ставлять на будинок цінник $30, а реально за нього просять вдвічі більше. З того, що пропонували за сертифікат – квартири на останніх поверхах поряд зі стратегічними об’єктами, де цілком може «прилетіти». Тому поки що шукаємо по всіх регіонах», – розповіла жінка.

Причина відмов – не в сертифікаті, а у непередбачуваності банків, вважає львівський рієлтор Борисов. Адже не раз доводилося скасовувати угоди, коли клієнту в останній момент банк відмовляв у наданні коштів на житло.

«Завтра оформлення, а хлопцю зателефонували з банку та сказали, «вибачте, у цьому місяці ми ліміт вичерпали». І коли будуть гроші – невідомо. Ось із цим ми стикаємося», – зазначає Борисов.

Щоб подолати ситуацію, його колега з Харкова Андрій Правдін радить прийняти той факт, що покупці з сертифікатами – менш конкурентні.

«Купівля з ними додає багато емоційних, часових і грошових витрат. І треба домовлятися з власником з розумінням, що треба це компенсувати», – каже Правдін.

Компенсацією може бути невеличкий бонус – від тисячі доларів до кількох зверху від ціни на житло.

Загалом опитані нами рієлтори сходяться на тому, що продати житло в будь-якому районі Харкова реально, проте ціни далекі від часів до повномасштабного вторгнення. Часто це не зупиняє ані тих харків’ян, які забажали виїхати, ані тих, хто вирішив покращити житлові умови або просто вкластися в нерухомість у місті, сподіваючись на її подальше зростання в ціні.