Сніг, крижаний дощ та злива: на Харківщину насувається циклон (відео)

На Харківщину знову йде циклон. Цього разу він заходить з боку Дніпропетровської та Полтавської областей.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, буде сніг, подекуди сильний. З поступовим підвищенням температури повітря він переходитиме спочатку у крижаний дощ, а потім у дощ, який також буде доволі інтенсивним.

«Таке поєднання опадів може призвести до утворення ожеледиці та створити складні умови для водіїв. Тож, просимо бути уважними за кермом, обирати безпечний швидкісний режим, дотримуватися правил дорожнього руху та не заважати роботі спецтехніки», – зазначили дорожники.

Вони запевнили: до погіршення погоди вже готові – проїзд дорогами державного значення буде забезпечено. Техніка перебуває на чергуванні та, у разі потреби, відразу стане до роботи.

«З наслідками попереднього циклону, що завітав на Харківщину у п’ятницю, вже впоралися. Так з 03.01.2025 по 06.01.2025 було очищено 1166,5 км доріг, використано 2703,7 тонни піщано-соляної суміші та 9,09 тонн чистої солі. В роботі було задіяно понад півтори сотні комбінованих дорожніх машин та навантажувачів», – розповіли дорожники.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області