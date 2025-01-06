Стихия разгулялась на Харьковщине: дорожники перешли на усиленный режим работы

В связи мокрым снегом, дождем и гололедом дорожные службы Харьковской области перешли на усиленный режим работы.

На дорогах области работает более 150 единиц спецтехники, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Водителей призывают быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации круглосуточно работает «горячая линия» Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области по телефону: +38 095 568 38 77.

Ранее в Службе восстановления и развития инфраструктуры предупреждали, что на регион надвигается циклон — снег перейдет в ледяной дождь, а затем в дождь.

С 3 по 6 января дорожники уже очистили более 1598 километров дорог, использовали более 2900 тонн песчано-соляной смеси и более 9 тонн чистой соли.