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Стихия разгулялась на Харьковщине: дорожники перешли на усиленный режим работы

Погода 21:24   06.01.2025
Елена Нагорная
Стихия разгулялась на Харьковщине: дорожники перешли на усиленный режим работы Фото: Олег Синегубов/Telegram

В связи мокрым снегом, дождем и гололедом дорожные службы Харьковской области перешли на усиленный режим работы.

На дорогах области работает более 150 единиц спецтехники, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Водителей призывают быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации круглосуточно работает «горячая линия» Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области по телефону: +38 095 568 38 77.

Ранее в Службе восстановления и развития инфраструктуры предупреждали, что на регион надвигается циклон — снег перейдет в ледяной дождь, а затем в дождь.

С 3 по 6 января дорожники уже очистили более 1598 километров дорог, использовали более 2900 тонн песчано-соляной смеси и более 9 тонн чистой соли.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 21:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи мокрым снегом, дождем и гололедом дорожные службы Харьковской области перешли на усиленный режим работы.".