Температурные качели — до +7: прогноз погоды в Харькове и области на 7 января
Во вторник, 7 января, в Харькове и области ночью мокрый снег перейдет в дождь. Днем осадки не прогнозируют.
В Харькове ночью термометры будут показывать около 0, днем — от 4 до 6 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, дневная — от 2 до 7 тепла.
Ветер южный — 9-14 м/с.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 18:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 7 января, в Харькове и области ночью мокрый снег перейдет в дождь. Днем осадки не прогнозируют.".