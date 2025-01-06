Live
  • Пн 06.01.2025
  • Харьков  -1°С
  • USD 42.09
  • EUR 43.33

Температурные качели — до +7: прогноз погоды в Харькове и области на 7 января

Погода 18:30   06.01.2025
Елена Нагорная
Температурные качели — до +7: прогноз погоды в Харькове и области на 7 января

Во вторник, 7 января, в Харькове и области ночью мокрый снег перейдет в дождь. Днем осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать около 0, днем — от 4 до 6 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, дневная — от 2 до 7 тепла.

Ветер южный — 9-14 м/с.

Читайте также: Снег, ледяной дождь и ливень: на Харьковщину надвигается циклон (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковчанам предлагают работу: вакансии есть в департаменте горсовета
Харьковчанам предлагают работу: вакансии есть в департаменте горсовета
06.01.2025, 12:36
Что можно купить, продав жилье в Харькове
Что можно купить, продав жилье в Харькове
05.01.2025, 17:41
Сегодня 6 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 января: какой праздник и день в истории
06.01.2025, 06:00
Весь транспорт Харькова — к единой гамме: в метро начали перекрашивать поезда
Весь транспорт Харькова — к единой гамме: в метро начали перекрашивать поезда
06.01.2025, 17:58
Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости
Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости
06.01.2025, 09:53
Температурные качели — до +7: прогноз погоды в Харькове и области на 7 января
Температурные качели — до +7: прогноз погоды в Харькове и области на 7 января
06.01.2025, 18:30

Новости по теме:

17:58
Весь транспорт Харькова — к единой гамме: в метро начали перекрашивать поезда
17:26
Уклонистов вывозили за границу в составе команды по каратэ — схема в Харькове
09:53
Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости
21:54
Новости Харькова — главное за 4 января: обстрелы Купянщины, возмездие за Грозу
21:50
Стелу в честь Харьковских дивизий сносить не будут: деколонизаторы возмущены

Вы читали новость: «Температурные качели — до +7: прогноз погоды в Харькове и области на 7 января»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 18:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 7 января, в Харькове и области ночью мокрый снег перейдет в дождь. Днем осадки не прогнозируют.".