Температурные качели — до +7: прогноз погоды в Харькове и области на 7 января

Во вторник, 7 января, в Харькове и области ночью мокрый снег перейдет в дождь. Днем осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать около 0, днем — от 4 до 6 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, дневная — от 2 до 7 тепла.

Ветер южный — 9-14 м/с.