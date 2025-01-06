Температурні гойдалки – до +7: прогноз погоди в Харкові та області на 7 січня

У вівторок, 7 січня, у Харкові та області вночі мокрий сніг перейде у дощ. Вдень опади не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0, вдень – від 4 до 6 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, денна – від 2 до 7 тепла.

Вітер південний – 9-14 м/с.