Температурні гойдалки – до +7: прогноз погоди в Харкові та області на 7 січня
У вівторок, 7 січня, у Харкові та області вночі мокрий сніг перейде у дощ. Вдень опади не прогнозують.
У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0, вдень – від 4 до 6 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, денна – від 2 до 7 тепла.
Вітер південний – 9-14 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 18:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 7 січня, у Харкові та області вночі мокрий сніг перейде у дощ. Вдень опади не прогнозують.".