Стихія розгулялася на Харківщині: дорожники перейшли на посилений режим роботи
У зв’язку з мокрим снігом, дощем та ожеледицею дорожні служби Харківської області перейшли на посилений режим роботи.
На дорогах області працює понад 150 одиниць спецтехніки, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Водіїв закликають бути уважними за кермом та дотримуватись правил дорожнього руху. Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації цілодобово працює “гаряча лінія” Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області за телефоном: +38 095 568 38 77.
Раніше у Службі відновлення та розвитку інфраструктури попереджали, що на регіон насувається циклон – сніг перейде у крижаний дощ, а потім у дощ.
З 3 по 6 січня шляховики вже очистили понад 1598 кілометрів доріг, використали понад 2900 тонн піщано-соляної суміші та понад 9 тонн чистої солі.
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- Категорії: Погода, Харків; Теги: дорожники, новини Харкова, Олег Синегубов, погода, сніг;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 21:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з мокрим снігом, дощем та ожеледицею дорожні служби Харківської області перейшли на посилений режим роботи.".