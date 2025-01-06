Live
  • Пн 06.01.2025
  • Харків  -0°С
  • USD 42.09
  • EUR 43.33

Стихія розгулялася на Харківщині: дорожники перейшли на посилений режим роботи

Погода 21:24   06.01.2025
Олена Нагорна
Стихія розгулялася на Харківщині: дорожники перейшли на посилений режим роботи Фото: Олег Синєгубов/Telegram

У зв’язку з мокрим снігом, дощем та ожеледицею дорожні служби Харківської області перейшли на посилений режим роботи.

На дорогах області працює понад 150 одиниць спецтехніки, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Водіїв закликають бути уважними за кермом та дотримуватись правил дорожнього руху. Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації цілодобово працює “гаряча лінія” Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області за телефоном: +38 095 568 38 77.

Раніше у Службі відновлення та розвитку інфраструктури попереджали, що на регіон насувається циклон – сніг перейде у крижаний дощ, а потім у дощ.

З 3 по 6 січня шляховики вже очистили понад 1598 кілометрів доріг, використали понад 2900 тонн піщано-соляної суміші та понад 9 тонн чистої солі.

Читайте також: Температурні гойдалки – до +7: прогноз погоди в Харкові та області на 7 січня

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Відміняйте зраду – депутат про перефарбування поїздів у метро Харкова
Відміняйте зраду – депутат про перефарбування поїздів у метро Харкова
06.01.2025, 21:55
Стихія розгулялася на Харківщині: дорожники перейшли на посилений режим роботи
Стихія розгулялася на Харківщині: дорожники перейшли на посилений режим роботи
06.01.2025, 21:24
Ремонт Обласної лікарні в центрі Харкова завершується: що зміниться (фото)
Ремонт Обласної лікарні в центрі Харкова завершується: що зміниться (фото)
06.01.2025, 20:33
Харків’янам пропонують роботу: вакансії є у департаменті міськради
Харків’янам пропонують роботу: вакансії є у департаменті міськради
06.01.2025, 12:36
Третій за день удар по Золочівській громаді Харківщини – КАБами, є постраждала
Третій за день удар по Золочівській громаді Харківщини – КАБами, є постраждала
06.01.2025, 19:35
Весь транспорт – до єдиної гами: у метро Харкова почали перефарбовувати поїзди
Весь транспорт – до єдиної гами: у метро Харкова почали перефарбовувати поїзди
06.01.2025, 17:58

Новини за темою:

13:52
Циклон йде на Харківщину: дорожники підготувались до снігу й ожеледиці (фото)
11:38
Понад 2,5 тонн протиожеледних матеріалів використали шляховики на вихідних
12:34
Як дорожники розчищали траси Харківщини від мокрого снігу (фото, відео)
14:37
Циклон йде на Харківщину: про мокрий сніг і ожеледицю попередили дорожники
12:38
Важливу дорогу на Харківщині довелось ремонтувати після спеки (фото, відео)

Ви читали новину: «Стихія розгулялася на Харківщині: дорожники перейшли на посилений режим роботи»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 21:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з мокрим снігом, дощем та ожеледицею дорожні служби Харківської області перейшли на посилений режим роботи.".