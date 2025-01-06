Стоимость чашки эспрессо на Харьковщине не изменилась за год: средняя цена

Чашка эспрессо на Харьковщине в среднем стоит 34 гривны. Как сообщает портал «Опендатабот» со ссылкой на исследования от Poster POS, только в этом регионе стоимость порции кофе осталась без изменений.

По состоянию на конец декабря самый дорогой кофе в Украине, как и в 2023 году, пьют в Одесской области: 40 грн за чашку. Затем идет Львовщина – здесь чашка эспрессо стоит 39 грн. Третью позицию заняла Волынская область, где порция эспрессо стоит 37 гривен.

Самый дешевый кофе уже как два года можно выпить в Хмельницкой и Сумской областях: по 28 грн за чашку, отметили аналитики.

«Индекс Эспрессо – экономический показатель, используемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Он может быть полезен для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах. Такой индикатор помогает оценить, сколь велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции», — пояснили аналитики.

По их данным, средняя цена чашки эспрессо в Украине в 2024 году – 31 грн. Это на 11% дороже, чем в 2023 году.