Стоимость чашки эспрессо на Харьковщине не изменилась за год: средняя цена
Чашка эспрессо на Харьковщине в среднем стоит 34 гривны. Как сообщает портал «Опендатабот» со ссылкой на исследования от Poster POS, только в этом регионе стоимость порции кофе осталась без изменений.
По состоянию на конец декабря самый дорогой кофе в Украине, как и в 2023 году, пьют в Одесской области: 40 грн за чашку. Затем идет Львовщина – здесь чашка эспрессо стоит 39 грн. Третью позицию заняла Волынская область, где порция эспрессо стоит 37 гривен.
Самый дешевый кофе уже как два года можно выпить в Хмельницкой и Сумской областях: по 28 грн за чашку, отметили аналитики.
«Индекс Эспрессо – экономический показатель, используемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Он может быть полезен для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах. Такой индикатор помогает оценить, сколь велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции», — пояснили аналитики.
По их данным, средняя цена чашки эспрессо в Украине в 2024 году – 31 грн. Это на 11% дороже, чем в 2023 году.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аналитики, кофе, харьковщина, цена, чашка;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чашка эспрессо на Харьковщине в среднем стоит 34 гривны. ".