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Фейерверки и салюты во время войны: скольких харьковчан и как наказали

Общество 14:01   04.01.2025
Елена Нагорная
Фейерверки и салюты во время войны: скольких харьковчан и как наказали На фото — задержанный после запуска фейерверка на Салтовке 14 февраля 2023 года

Четыре приговора за запуски фейерверков вынесли суды в Харьковской области с начала полномасштабной войны.

Всего с 24 февраля 2022 года 44 украинца получили приговоры за использование салютов. Больше всего празднований с фейерверками за три года было в Киеве — 11 приговоров. Далее Днепровская и Одесская области — шесть и пять дел соответственно, пишет проект «Опендатабот» со ссылкой на данные «Бабушки».


Инфографика «Опендатабот»

«Количество «неудачных» запусков фейерверков росло год от года. Если в 2022 году было зафиксировано всего пять прецедентов, то в 2023 году добавилось 17 дел, а в 2024 — 22. 52% приговоров — это реальные уголовные дела. В остальных случаях суд назначал штрафы и условные наказания (исправительные работы и т.д.)», — информирует «Опендатабот».

В зависимости от обстоятельств и тяжести нарушения суды назначали различные штрафы: от 54 до 34000 гривен. Последний штраф за запуск фейерверков в 2024 году был 31 октября на Харьковщине — 85 гривен.

А вот мужчина из Николаева начал 2024-й с условного срока на год из-за того, что запустил салют во время воздушной тревоги, чем напугал местных. Еще более серьезное наказание получил мужчина из Одессы в феврале 2023 года — заключение на пять лет и три месяца. В этом случае решающую роль сыграл уже имеющийся у него условный срок.

Проект напоминает, что пиротехникой украинцам запретили пользоваться еще в начале полномасштабной войны. А уже 6 ноября 2023 года вступил в силу закон №7438, который запрещает использовать и распространять большинство салютов, фейерверков и петард. Именно с тех пор украинцев начали активно привлекать к ответственности.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 14:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре приговора за запуски фейерверков вынесли суды в Харьковской области с начала полномасштабной войны.".