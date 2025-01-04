Фейерверки и салюты во время войны: скольких харьковчан и как наказали

Четыре приговора за запуски фейерверков вынесли суды в Харьковской области с начала полномасштабной войны.

Всего с 24 февраля 2022 года 44 украинца получили приговоры за использование салютов. Больше всего празднований с фейерверками за три года было в Киеве — 11 приговоров. Далее Днепровская и Одесская области — шесть и пять дел соответственно, пишет проект «Опендатабот» со ссылкой на данные «Бабушки».



Инфографика «Опендатабот»

«Количество «неудачных» запусков фейерверков росло год от года. Если в 2022 году было зафиксировано всего пять прецедентов, то в 2023 году добавилось 17 дел, а в 2024 — 22. 52% приговоров — это реальные уголовные дела. В остальных случаях суд назначал штрафы и условные наказания (исправительные работы и т.д.)», — информирует «Опендатабот».

В зависимости от обстоятельств и тяжести нарушения суды назначали различные штрафы: от 54 до 34000 гривен. Последний штраф за запуск фейерверков в 2024 году был 31 октября на Харьковщине — 85 гривен.

А вот мужчина из Николаева начал 2024-й с условного срока на год из-за того, что запустил салют во время воздушной тревоги, чем напугал местных. Еще более серьезное наказание получил мужчина из Одессы в феврале 2023 года — заключение на пять лет и три месяца. В этом случае решающую роль сыграл уже имеющийся у него условный срок.

Проект напоминает, что пиротехникой украинцам запретили пользоваться еще в начале полномасштабной войны. А уже 6 ноября 2023 года вступил в силу закон №7438, который запрещает использовать и распространять большинство салютов, фейерверков и петард. Именно с тех пор украинцев начали активно привлекать к ответственности.

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