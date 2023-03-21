За фейерверк в честь любимой на Салтовке харьковчанин может сесть в тюрьму

Правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему харьковчанину, который запустил фейерверк во дворе жилого дома на Салтовке вечером 14 февраля.

За празднование Дня всех влюбленных с пиротехникой мужчине инкриминируют хулиганство (ч. 1 ст. 296) УК Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как информировали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, правоохранители нашли мужчину возле места запуска салюта, рядом с ним лежали остатки использованной пиротехники. Харьковчанин признался, что именно он запускал фейерверки, чтобы впечатлить девушку.



Фото: УПП в Харьковской области

Напомним, что салюты и фейерверки в Харьковской области запрещены на время действия военного положения и еще 30 дней после его прекращения. Такое распоряжение 30 декабря 2022 года подписал глава ХОВА Олег Синегубов. Харьковчане воздержались от использования пиротехники в новогоднюю ночь.