За фейерверк в честь любимой на Салтовке харьковчанин может сесть в тюрьму
Правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему харьковчанину, который запустил фейерверк во дворе жилого дома на Салтовке вечером 14 февраля.
За празднование Дня всех влюбленных с пиротехникой мужчине инкриминируют хулиганство (ч. 1 ст. 296) УК Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как информировали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, правоохранители нашли мужчину возле места запуска салюта, рядом с ним лежали остатки использованной пиротехники. Харьковчанин признался, что именно он запускал фейерверки, чтобы впечатлить девушку.
Фото: УПП в Харьковской области
Напомним, что салюты и фейерверки в Харьковской области запрещены на время действия военного положения и еще 30 дней после его прекращения. Такое распоряжение 30 декабря 2022 года подписал глава ХОВА Олег Синегубов. Харьковчане воздержались от использования пиротехники в новогоднюю ночь.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 18:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему харьковчанину, который запустил фейерверк во дворе жилого дома на Салтовке вечером 14 февраля.".