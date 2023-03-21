Live
  • Вторник 21.03.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

За фейерверк в честь любимой на Салтовке харьковчанин может сесть в тюрьму

Общество 18:07   21.03.2023
Елена Нагорная
За фейерверк в честь любимой на Салтовке харьковчанин может сесть в тюрьму Фото: УПП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему харьковчанину, который запустил фейерверк во дворе жилого дома на Салтовке вечером 14 февраля.

За празднование Дня всех влюбленных с пиротехникой мужчине инкриминируют хулиганство (ч. 1 ст. 296) УК Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как информировали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, правоохранители нашли мужчину возле места запуска салюта, рядом с ним лежали остатки использованной пиротехники. Харьковчанин признался, что именно он запускал фейерверки, чтобы впечатлить девушку.


Фото: УПП в Харьковской области

Напомним, что салюты и фейерверки в Харьковской области запрещены на время действия военного положения и еще 30 дней после его прекращения. Такое распоряжение 30 декабря 2022 года подписал глава ХОВА Олег Синегубов. Харьковчане воздержались от использования пиротехники в новогоднюю ночь.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:07
За фейерверк в честь любимой на Салтовке харьковчанин может сесть в тюрьму
17:44
Автобус между Харьковом и Дергачами будет курсировать чаще. График
17:10
На пр. Героев Харькова водитель не уступил другому и уехал в больницу (фото)
17:03
Харьковчанин обокрал восемь квартир на Салтовке
14:30
Называл «спасителями»: в Харькове будут судить поклонника «русского мира»

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «За фейерверк в честь любимой на Салтовке харьковчанин может сесть в тюрьму»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 18:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему харьковчанину, который запустил фейерверк во дворе жилого дома на Салтовке вечером 14 февраля.".