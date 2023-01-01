Харьковчане не нарушили запрет и воздержались от фейерверков в новогоднюю ночь

Грубых нарушений общественного порядка в Харьковской области в новогоднюю ночь зафиксировано не было.

В частности, не было сообщений о запуске салютов и использовании другой пиротехники жителями региона 31 декабря и 1 января, подтвердила МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.

Напомним, что салюты и фейерверки в Харьковской области запрещены на время действия военного положения и еще 30 дней после его прекращения. Такое распоряжение 30 декабря подписал глава ХОВА Олег Синегубов.

Как сообщал утром 1 января глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, в течение суток правоохранители обработали 1394 сообщения граждан о правонарушениях. Полицейские выявили два факта незаконного оборота наркотиков, задержали мужчину, который в центре Харькова нанес телесные повреждения прохожему, а также вора, укравшего золото из квартиры харьковчанина.