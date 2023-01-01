Пострадавших от обстрелов за новогодние сутки на Харьковщине нет — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне обстреливали Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

«В Купянске в результате вражеских обстрелов повреждены хозяйственные постройки, произошли масштабные пожары. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадавших не было», — отметил глава ХОВА.

В ГСЧС уточнили, что пожар в Купянске, вызванный обстрелом, охватил хозпостройки на площади 500 квадратных метров.

«Спасатели 44-й ГПСЧ вместе с коллегами из Луганской области боролись с огнем более пяти часов», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации ГСЧС, других пожаров, вызванных боевыми действиями, за сутки не было.