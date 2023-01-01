Пострадавших от обстрелов за новогодние сутки на Харьковщине нет — Синегубов
Фото: telegram Олега Синегубова
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне обстреливали Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
«В Купянске в результате вражеских обстрелов повреждены хозяйственные постройки, произошли масштабные пожары. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадавших не было», — отметил глава ХОВА.
В ГСЧС уточнили, что пожар в Купянске, вызванный обстрелом, охватил хозпостройки на площади 500 квадратных метров.
«Спасатели 44-й ГПСЧ вместе с коллегами из Луганской области боролись с огнем более пяти часов», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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По информации ГСЧС, других пожаров, вызванных боевыми действиями, за сутки не было.
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- • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне обстреливали Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов".