Потерпілих від обстрілів за новорічну добу на Харківщині немає – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.
“У Куп’янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарські споруди, сталися масштабні пожежі. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих не було”, – зазначив голова ХОВА.
У ДСНС уточнили, що пожежа в Куп’янську, викликана обстрілом, охопила господарські будівлі на площі 500 квадратних метрів.
“Рятувальники 44-ї ДПРЧ разом із колегами з Луганської області боролися з вогнем понад п’ять годин”, – повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
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За інформацією ДСНС, інших пожеж, спричинених бойовими діями, за добу не було.
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Ви читали новину: «Потерпілих від обстрілів за новорічну добу на Харківщині немає – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2023 в 08:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів".