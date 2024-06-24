Экипаж яхты запустил фейерверк – и спалил лес на греческом острове Гидра

13 членов экипажа яхты арестовали в Греции за то, что они запустили фейерверк, который вызвал пожар в единственном лесу на острове Гидра, сообщает BILD.

На прошлой неделе Греция сообщила о рекордно высоких температурах, сильных ветрах и засухе в стране — идеальных условиях для пожаров.

Несмотря на предупреждения властей не разжигать огонь, в пятницу вечером члены экипажа 55-метровой яхты Persefoni зажгли на борту фейерверк, чтобы развлечь пассажиров. По данным греческих СМИ, на борту находились 17 туристов из Казахстана.

Искры от фейерверка подожгли единственный на острове Гидра сосновый лес.

Виновники пожара пытались самостоятельно потушить пламя, но потом вызвали пожарных и скрылись. Поскольку этот район труднодоступен, спасателям удалось потушить пожар на острове только с моря и с воздуха.

Греческий прокурор в воскресенье предъявил обвинения 13 членам экипажа яхты в поджоге после того, как фейерверк, запущенный с судна, предположительно вызвал лесной пожар на острове, сообщает Reuters.

Экипаж, состоящий из греков, был арестован в субботу в пристани в районе Афин.

Все члены экипажа отвергли обвинения, сообщили в воскресенье греческие СМИ. Яхту, зафрахтованную иностранными туристами, конфисковали греческие власти.

Министр гражданской защиты Василис Кикилиас заявил, что сгорела часть единственного соснового леса на острове. Пожарные погасили пожар только рано утром в субботу.

Остров Гидра, расположенный к юго-западу от Афин, популярен среди иностранных гостей и людей, путешествующих на яхтах.