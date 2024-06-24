Live
  • Пн 24.06.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.23

Экипаж яхты запустил фейерверк – и спалил лес на греческом острове Гидра

Мир 14:23   24.06.2024
Оксана Якушко
Экипаж яхты запустил фейерверк – и спалил лес на греческом острове Гидра Фото: BILD

13 членов экипажа яхты арестовали в Греции за то, что они запустили фейерверк, который вызвал пожар в единственном лесу на острове Гидра, сообщает BILD.

На прошлой неделе Греция сообщила о рекордно высоких температурах, сильных ветрах и засухе в стране — идеальных условиях для пожаров.

Несмотря на предупреждения властей не разжигать огонь, в пятницу вечером члены экипажа 55-метровой яхты Persefoni зажгли на борту фейерверк, чтобы развлечь пассажиров. По данным греческих СМИ, на борту находились 17 туристов из Казахстана.

Искры от фейерверка подожгли единственный на острове Гидра сосновый лес.

Виновники пожара пытались самостоятельно потушить пламя, но потом вызвали пожарных и скрылись. Поскольку этот район труднодоступен, спасателям удалось потушить пожар на острове только с моря и с воздуха.

Фото: BILD

Греческий прокурор в воскресенье предъявил обвинения 13 членам экипажа яхты в поджоге после того, как фейерверк, запущенный с судна, предположительно вызвал лесной пожар на острове, сообщает Reuters.

Экипаж, состоящий из греков, был арестован в субботу в пристани в районе Афин.

Все члены экипажа отвергли обвинения, сообщили в воскресенье греческие СМИ. Яхту, зафрахтованную иностранными туристами, конфисковали греческие власти.

Министр гражданской защиты Василис Кикилиас заявил, что сгорела часть единственного соснового леса на острове. Пожарные погасили пожар только рано утром в субботу.

Остров Гидра, расположенный к юго-западу от Афин, популярен среди иностранных гостей и людей, путешествующих на яхтах.

Читайте также: Из-за обстрела горит лес в районе Старого Салтова на Харьковщине (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
22.06.2024, 21:36
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
23.06.2024, 21:17
ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине
ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине
24.06.2024, 07:30
Уже трижды атаковали россияне сегодня на Харьковском направлении — Генштаб
Уже трижды атаковали россияне сегодня на Харьковском направлении — Генштаб
23.06.2024, 11:55
Главные новости Харькова 24 июня: двое подорвались на мине, обстрелы, фронт
Главные новости Харькова 24 июня: двое подорвались на мине, обстрелы, фронт
24.06.2024, 14:23
Отключение света на Харьковщине 24 июня: ограничения – продлили
Отключение света на Харьковщине 24 июня: ограничения – продлили
24.06.2024, 14:19

Новости по теме:


Вы читали новость: «Экипаж яхты запустил фейерверк – и спалил лес на греческом острове Гидра»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 14:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 членов экипажа яхты арестовали в Греции за то, что они запустили фейерверк, который вызвал пожар в единственном лесу на острове Гидра, сообщает BILD.".