Из-за обстрела горит лес в районе Старого Салтова на Харьковщине (фото)
Около 7 гектаров территории Старосалтовского лесничества в Чугуевском районе охвачено пожаром из-за обстрела военных РФ днем 19 июня.
Как сообщают в ГСЧС, пожар низовой, то есть горит только сухая хвойная подстилка. Спасатели и лесоводы работают под угрозой повторных обстрелов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, ліс, лес, пожары, старый салтов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 22:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 7 гектаров территории Старосалтовского лесничества в Чугуевском районе охвачено пожаром из-за обстрела военных РФ днем 19 июня.".