Из-за обстрела горит лес в районе Старого Салтова на Харьковщине (фото)

Около 7 гектаров территории Старосалтовского лесничества в Чугуевском районе охвачено пожаром из-за обстрела военных РФ днем 19 июня.

Как сообщают в ГСЧС, пожар низовой, то есть горит только сухая хвойная подстилка. Спасатели и лесоводы работают под угрозой повторных обстрелов.