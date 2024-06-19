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Из-за обстрела горит лес в районе Старого Салтова на Харьковщине (фото)

Происшествия 22:21   19.06.2024
Елена Нагорная
Из-за обстрела горит лес в районе Старого Салтова на Харьковщине (фото)

Около 7 гектаров территории Старосалтовского лесничества в Чугуевском районе охвачено пожаром из-за обстрела военных РФ днем 19 июня.

Как сообщают в ГСЧС, пожар низовой, то есть горит только сухая хвойная подстилка. Спасатели и лесоводы работают под угрозой повторных обстрелов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 22:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 7 гектаров территории Старосалтовского лесничества в Чугуевском районе охвачено пожаром из-за обстрела военных РФ днем 19 июня.".