В заминированном лесу на Харьковщине потушили масштабный пожар (видео)

В Изюмском лесхозе потушили масштабный лесной пожар.

По данным ГСЧС Украины, горел лес вблизи села Ивановка. Работа спасателей усложнялась тем, что данная местность сильно пострадала от оккупации в 2022 году – местные леса плотно заминированы.

«Укротить огонь спасателям помогли саперы ГСЧС, которые используя машины механизированного разминирования совместно с лесниками обустраивали минерализованные полосы в лесах, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня», — отметили в ГСЧС.

Также с помощью миноискателей осуществлялось сканирование местности, чтобы обезопасить пути передвижения пожарной техники.