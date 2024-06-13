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В заминированном лесу на Харьковщине потушили масштабный пожар (видео)

Общество 13:55   13.06.2024
Виктория Яковенко
В заминированном лесу на Харьковщине потушили масштабный пожар (видео)

В Изюмском лесхозе потушили масштабный лесной пожар.

По данным ГСЧС Украины, горел лес вблизи села Ивановка. Работа спасателей усложнялась тем, что данная местность сильно пострадала от оккупации в 2022 году – местные леса плотно заминированы.

«Укротить огонь спасателям помогли саперы ГСЧС, которые используя машины механизированного разминирования совместно с лесниками обустраивали минерализованные полосы в лесах, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня», — отметили в ГСЧС.

Также с помощью миноискателей осуществлялось сканирование местности, чтобы обезопасить пути передвижения пожарной техники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 13:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском лесхозе потушили масштабный лесной пожар.".