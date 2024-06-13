На Харьковщине бушуют три лесных пожара, один спасателям удалось обуздать

Пожар, который длился почти сутки в Песчанском лесничестве Изюмской громады, остановили, но лес продолжает гореть в других местах на Харьковщине. В целом огнем объяты 525,8 га.

«В 15:00 спасателям удалось обуздать лесной пожар на территории Песчанского лесничества в Изюмской громаде. Он бушевал с вечера. Горела хвойная подстилка на площади 5 га. Благодаря оперативным действиям спасателей и работников лесных хозяйств удалось не допустить распространения огня на верхние ярусы хвойных деревьев», — проинформировала 13 июня пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Еще три пожара в лесах на Харьковщине продолжаются. Они охватили 525,8 га.

«Силами подразделений ГСЧС и работников лесных хозяйств данные пожары локализованы», — отметили спасатели.