На Харківщині вирують три лісові пожежі, одну рятувальникам вдалося приборкати

Пожежу, яка тривала майже добу в Піщанському лісництві Ізюмської громади, зупинили, але ліс продовжує горіти в інших місцях на Харківщині. Загалом вогнем охоплено 525,8 га.

“О 15:00 рятувальникам вдалось приборкати лісову пожежу на території Піщанського лісництва в Ізюмській громаді. Вона вирувала з вечора. Горіла хвойна підстилка на площі 5 га. ️Завдяки оперативним діям рятувальників та працівників лісових господарств вдалось не допустити розповсюдження вогню на верхні яруси хвойних дерев”, – поінформувала 13 червня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Ще три пожежі в лісах на Харківщині тривають. Вони охопили 525,8 га.

“Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств дані пожежі локалізовані”, – зазначили рятувальники.