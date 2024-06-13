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На Харківщині вирують три лісові пожежі, одну рятувальникам вдалося приборкати

Події 08:30   13.06.2024
Оксана Горун
На Харківщині вирують три лісові пожежі, одну рятувальникам вдалося приборкати

Пожежу, яка тривала майже добу в Піщанському лісництві Ізюмської громади, зупинили, але ліс продовжує горіти в інших місцях на Харківщині. Загалом вогнем охоплено 525,8 га.

“О 15:00 рятувальникам вдалось приборкати лісову пожежу на території Піщанського лісництва в Ізюмській громаді. Вона вирувала з вечора. Горіла хвойна підстилка на площі 5 га. ️Завдяки оперативним діям рятувальників та працівників лісових господарств вдалось не допустити розповсюдження вогню на верхні яруси хвойних дерев”, – поінформувала 13 червня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Ще три пожежі в лісах на Харківщині тривають. Вони охопили 525,8 га.

“Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств дані пожежі локалізовані”, – зазначили рятувальники.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежу, яка тривала майже добу в Піщанському лісництві Ізюмської громади, зупинили, але ліс продовжує горіти в інших місцях на Харківщині. Загалом вогнем охоплено 525,8 га".