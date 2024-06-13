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У замінованому лісі на Харківщині загасили масштабну пожежу (відео)

Суспільство 13:55   13.06.2024
Вікторія Яковенко
У замінованому лісі на Харківщині загасили масштабну пожежу (відео)

В Ізюмському лісгоспі загасили масштабну лісову пожежу.

За даними ДСНС України, горів ліс поблизу села Іванівка. Робота рятувальників ускладнювалася тим, що дана місцевість сильно постраждала від окупації у 2022 році – тамтешні ліси щільно заміновані.

«Приборкати вогонь рятувальникам допомогли сапери ДСНС, які використовуючи машини механізованого розмінування спільно з лісниками облаштовували мінералізовані смуги в лісах, щоб запобігти подальшому поширенню вогню», – зазначили у ДСНС.

Також за допомогою міношукачів здійснювалося сканування місцевості, аби убезпечити шляхи пересування пожежної техніки.

Читайте також: На Харківщині вирують три лісові пожежі, одну рятувальникам вдалося приборкати

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 13:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському лісгоспі загасили масштабну лісову пожежу.".