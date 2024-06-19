Через обстріл горить ліс у районі Старого Салтова на Харківщині (фото)

Близько 7 га території Старосалтівського лісництва у Чугуївському районі охоплено пожежею через обстріл військових РФ вдень 19 червня.

Як повідомляють у ДСНС, пожежа низова, тобто горить лише суха хвойна підстилка. Рятувальники та лісівники працюють під загрозою повторних обстрілів.