Через обстріл горить ліс у районі Старого Салтова на Харківщині (фото)
Близько 7 га території Старосалтівського лісництва у Чугуївському районі охоплено пожежею через обстріл військових РФ вдень 19 червня.
Як повідомляють у ДСНС, пожежа низова, тобто горить лише суха хвойна підстилка. Рятувальники та лісівники працюють під загрозою повторних обстрілів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, ліс, пожежа, старый салтов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 22:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 7 га території Старосалтівського лісництва у Чугуївському районі охоплено пожежею через обстріл військових РФ вдень 19 червня".