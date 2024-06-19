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Через обстріл горить ліс у районі Старого Салтова на Харківщині (фото)

Події 22:21   19.06.2024
Олена Нагорна
Через обстріл горить ліс у районі Старого Салтова на Харківщині (фото)

Близько 7 га території Старосалтівського лісництва у Чугуївському районі охоплено пожежею через обстріл військових РФ вдень 19 червня.

Як повідомляють у ДСНС, пожежа низова, тобто горить лише суха хвойна підстилка. Рятувальники та лісівники працюють під загрозою повторних обстрілів.

Читайте також: У замінованому лісі на Харківщині загасили масштабну пожежу (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 22:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 7 га території Старосалтівського лісництва у Чугуївському районі охоплено пожежею через обстріл військових РФ вдень 19 червня".