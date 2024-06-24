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Екіпаж яхти запустив феєрверк – і спалив ліс на грецькому острові Гідра

Події 14:23   24.06.2024
Оксана Якушко
Екіпаж яхти запустив феєрверк – і спалив ліс на грецькому острові Гідра

13 членів екіпажу яхти заарештували в Греції за те, що вони запустили феєрверк, який спричинив пожежу в єдиному лісі на острові Гідра, повідомляє BILD.

Минулого тижня Греція повідомила про рекордно високі температури, сильні вітри і посуху в країні — ідеальні умови для пожеж.

Попри попередження влади не розпалювати вогонь, у п’ятницю ввечері члени екіпажу 55-метрової яхти Persefoni запалили на борту феєрверк, щоб розважити пасажирів. За даними грецьких ЗМІ, на борту було 17 туристів з Казахстану.

Іскри від феєрверка підпалили єдиний на острові Гідра сосновий ліс.

Винуватці пожежі намагалися самостійно загасити полум’я, але потім викликали пожежників і втекли. Оскільки цей район важкодоступний, рятувальникам вдалося загасити пожежу на острові лише з моря та повітря.

Грецький прокурор у неділю звинуватив 13 членів екіпажу яхти в підпалі після того, як феєрверк, запущений з судна, імовірно викликав лісову пожежу на острові, повідомляє Reuters.

Екіпаж, що складається з греків, був заарештований у суботу у пристані в районі Афін.

Усі члени екіпажу відкинули звинувачення, повідомили у неділю грецькі ЗМІ. Яхту, зафрахтовану іноземними туристами, конфіскувала грецька влада.

Міністр цивільного захисту Василіс Кікіліас заявив, що згоріла частина єдиного соснового лісу на острові. Пожежники погасили пожежу лише рано-вранці в суботу.

Острів Гідра, розташований на південний захід від Афін, популярний серед іноземних гостей та людей, які подорожують яхтами.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 14:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 членів екіпажу яхти заарештували в Греції за те, що вони запустили феєрверк, який спричинив пожежу в єдиному лісі на острові Гідра, повідомляє BILD.".