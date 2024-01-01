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Салют влаштували у парку Харкова у новорічну ніч

Події 12:16   01.01.2024
Оксана Якушко
Салют влаштували у парку Харкова у новорічну ніч

Близько опівночі у Слобідському районі Харкова у парку невідомі запустили феєрверк, повідомили у Нацполіції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці знайшли установку запуску феєрверка, до якої виведено провід. Салют влаштували за допомогою пульта для дистанційного запуску. Наразі поліція встановлює правопорушників, аби притягнути їх до відповідальності.

Читайте також: У Харкові запустили феєрверк під час повітряної тривоги (відео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 12:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько опівночі у Слобідському районі Харкова у парку невідомі запустили феєрверк, повідомили у Нацполіції.".