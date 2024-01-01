Салют влаштували у парку Харкова у новорічну ніч

Близько опівночі у Слобідському районі Харкова у парку невідомі запустили феєрверк, повідомили у Нацполіції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці знайшли установку запуску феєрверка, до якої виведено провід. Салют влаштували за допомогою пульта для дистанційного запуску. Наразі поліція встановлює правопорушників, аби притягнути їх до відповідальності.