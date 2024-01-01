Салют устроили в парке Харькова в новогоднюю ночь
Около полуночи в Слободском районе Харькова в парке неизвестные запустили фейерверк, сообщили в Нацполиции.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители нашли установку запуска фейерверка, в которую выведен провод. Салют устроили с помощью пульта дистанционного запуска.
Полиция устанавливает правонарушителей, чтобы привлечь их к ответственности.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Нацполиция, парк, салют, фейерверк, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 12:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полуночи в Слободском районе Харькова в парке неизвестные запустили фейерверк, сообщили в Нацполиции.".