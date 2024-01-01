Салют устроили в парке Харькова в новогоднюю ночь

Около полуночи в Слободском районе Харькова в парке неизвестные запустили фейерверк, сообщили в Нацполиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители нашли установку запуска фейерверка, в которую выведен провод. Салют устроили с помощью пульта дистанционного запуска.

Полиция устанавливает правонарушителей, чтобы привлечь их к ответственности.