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Салют устроили в парке Харькова в новогоднюю ночь

Происшествия 12:16   01.01.2024
Оксана Якушко
Салют устроили в парке Харькова в новогоднюю ночь

Около полуночи в Слободском районе Харькова в парке неизвестные запустили фейерверк, сообщили в Нацполиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители нашли установку запуска фейерверка, в которую выведен провод. Салют устроили с помощью пульта дистанционного запуска.

Полиция устанавливает правонарушителей, чтобы привлечь их к ответственности.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 12:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полуночи в Слободском районе Харькова в парке неизвестные запустили фейерверк, сообщили в Нацполиции.".