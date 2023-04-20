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В Харькове запустили фейерверк во время воздушной тревоги (видео)

Общество 22:32   20.04.2023
Елена Нагорная
В Харькове запустили фейерверк во время воздушной тревоги (видео)

Вечером 20 апреля во время воздушной тревоги в Харькове в районе станции метро «23 Августа» запустили фейерверк.

Об этом фотограф Павел Пахоменко сообщил МГ «Накипело» и предоставил видео салюта.

В пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области сказали МГ «Объектив», что пока не располагают такой информацией.

Видео: Павел Пахоменко

 

Видео: соцсети

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Ранее правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему харьковчанину, который запустил фейерверк во дворе жилого дома на Салтовке вечером 14 февраля. Мужчине инкриминируют хулиганство (ч. 1 ст. 296) УК Украины, за что предусмотрено до 5 лет тюрьмы.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 22:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 20 апреля во время воздушной тревоги в Харькове в районе станции метро «23 Августа» запустили фейерверк.".