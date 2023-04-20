В Харькове запустили фейерверк во время воздушной тревоги (видео)
Вечером 20 апреля во время воздушной тревоги в Харькове в районе станции метро «23 Августа» запустили фейерверк.
Об этом фотограф Павел Пахоменко сообщил МГ «Накипело» и предоставил видео салюта.
В пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области сказали МГ «Объектив», что пока не располагают такой информацией.
Видео: Павел Пахоменко
Видео: соцсети
Читайте также: ВР запретила в Украине фейерверки. 290 нардепов проголосовали «за»
Ранее правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему харьковчанину, который запустил фейерверк во дворе жилого дома на Салтовке вечером 14 февраля. Мужчине инкриминируют хулиганство (ч. 1 ст. 296) УК Украины, за что предусмотрено до 5 лет тюрьмы.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове запустили фейерверк во время воздушной тревоги (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 22:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 20 апреля во время воздушной тревоги в Харькове в районе станции метро «23 Августа» запустили фейерверк.".