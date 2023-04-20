В Харькове запустили фейерверк во время воздушной тревоги (видео)

Вечером 20 апреля во время воздушной тревоги в Харькове в районе станции метро «23 Августа» запустили фейерверк.

Об этом фотограф Павел Пахоменко сообщил МГ «Накипело» и предоставил видео салюта.

В пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области сказали МГ «Объектив», что пока не располагают такой информацией.

Видео: Павел Пахоменко

Видео: соцсети

Ранее правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему харьковчанину, который запустил фейерверк во дворе жилого дома на Салтовке вечером 14 февраля. Мужчине инкриминируют хулиганство (ч. 1 ст. 296) УК Украины, за что предусмотрено до 5 лет тюрьмы.